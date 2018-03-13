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У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь
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13 марта 2018, 02:39
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Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге
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13 марта 2018, 11:24
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Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары
В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.
Современный диагностический центр …
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13 марта 2018, 10:15
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Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области
В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сергей Бурцев …
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12 марта 2018, 02:04
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Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области
В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку …
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27 февраля 2018, 03:14
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Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД
Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.
Знаки, запрещающие парковку по …
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19 февраля 2018, 08:01
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В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году
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27 декабря 2017, 12:10
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В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов
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26 декабря 2017, 02:31
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Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России
Двигатель, который позволит самолетам перемещаться и в атмосфере Земли, и в ближнем космосе, появился в России. Его представят на форуме «Армия-2016».
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13 июля 2016, 03:21
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Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что космический опыт поможет врачам преодолеть ожирение жителей нашей страны. По его мнению, развитие инфраструктуры в космосе и производство новых препаратов окажет помощь в борьбе против развивающихся болезней.
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1 июля 2016, 03:43
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Россия пустит частные компании на рынок космических услуг
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27 октября 2015, 04:05
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Дмитрий Рогозин отправил ракету-носитель «Союз-2.1а» для пуска с Восточного
Из Самары на новый космодром Восточный, что в Амурской области, отправили модернизированную ракету «Союз-2.1а», произведенную РКЦ «Прогресс». Запуск этого носителя в космос запланирован на конец декабря.
Ракета-носитель в разобранном виде уместилась в 13 железнодорожных вагонах. Чтобы не испортить ценный …
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8 сентября 2015, 10:19