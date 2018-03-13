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Материалы по теме:

У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь

У Дмитрия Азарова появится новый пресс-секретарь

Новым пресс-секретарем главы Самарской области Дмитрия Азарова с наибольшей долей вероятности станет Наталья Родимова (на фото). Сейчас она работает его советником по части СМИ. Но уже на этой неделе может написать заявление о приеме ее на новую должность.

Напомним, до последнего 

13 марта 2018, 02:39
Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

Учитель года Самарской области представит свой регион в Санкт-Петербурге

В Самаре наградили участников и финалистов областного этапа конкурса «Учитель года - 2018». На победу претендовали педагоги общеобразовательных школ разных городов и 
13 марта 2018, 11:24
Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.

Современный диагностический центр 

13 марта 2018, 10:15
Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

Азаров выбрал нового главу департамента по делам молодежи Самарской области

В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сергей Бурцев 

12 марта 2018, 02:04
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Знаки, запрещающие парковку по 

19 февраля 2018, 08:01
В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году

В Самаре поправки о продаже алкоголя вступят в силу в 2018 году

Поправки в закон на продаже алкоголя в Самарской области скорее всего начнут действовать только после Нового года. Как пояснили в Самарской губернской думе, изменения должны вступить в силу через 10 дней после официального опубликования документа – этого пока не произошло. Получается, 
27 декабря 2017, 12:10
В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов

В Самарской области алкоголь будут продавать с 8:00 до 23 часов

Во вторник, 26 декабря, депутаты Самарской губернской думы на пленарном заседании приняли поправки в областной закон о продаже спиртного. Согласно им, продажа спиртного в регионе разрешается с 8 часов утра до 23:00. Эти изменения начнут действовать после официального опубликования документа 
26 декабря 2017, 02:31
Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Двигатель, который позволит самолетам перемещаться и в атмосфере Земли, и в ближнем космосе, появился в России. Его представят на форуме «Армия-2016».
Двигатель планируют использоваться на перспективном воздушно-космическом самолете. Созданная отечественными инженерами силовая установка получит два режима: для полета в атмосфере 

13 июля 2016, 03:21
Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение

Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что космический опыт поможет врачам преодолеть ожирение жителей нашей страны. По его мнению, развитие инфраструктуры в космосе и производство новых препаратов окажет помощь в борьбе против развивающихся болезней.
Совершенствование космической индустрии предоставляет больше возможностей не только 

1 июля 2016, 03:43
Россия пустит частные компании на рынок космических услуг

Россия пустит частные компании на рынок космических услуг

Через пять лет наша страна намерена пустить на рынок космических услуг частные компании. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который непосредственно курирует эту сферу, заявил, что к 2020 году в стране, согласно перспективным планам, в полную силу заработает система поддержки предприятий отрасли. Для 
27 октября 2015, 04:05
Дмитрий Рогозин отправил ракету-носитель «Союз-2.1а» для пуска с Восточного

Дмитрий Рогозин отправил ракету-носитель «Союз-2.1а» для пуска с Восточного

Из Самары на новый космодром Восточный, что в Амурской области, отправили модернизированную ракету «Союз-2.1а», произведенную РКЦ «Прогресс». Запуск этого носителя в космос запланирован на конец декабря.

Ракета-носитель в разобранном виде уместилась в 13 железнодорожных вагонах. Чтобы не испортить ценный 
8 сентября 2015, 10:19
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