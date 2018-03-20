Михаил Бабич представил в Самаре нового главу областного Арбитражного суда сообщала «ТЕРРА», на этот пост назначен Александр Ефанов, ранее он возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре – сейчас это … В Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич представил нового председателя Арбитражного суда Самарской области. Как уже«ТЕРРА», на этот пост назначен Александр Ефанов, ранее он возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре – сейчас это