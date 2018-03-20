В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это современное медучреждение европейского уровня, площадью более 16 тысяч квадратных метров. Здесь есть роддом с детской реанимацией, диагностическое и хирургические отделения, а также дневной стационар. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, общий объем инвестиций 3,5 миллиарда рублей. По плану, в госпитале будут ежегодно принимать 2,5 тысячи родов и делать 1200 ЭКО. Определенный объем услуг будет оказываться в рамках обязательного медицинского страхования. Подробности - в следующих выпусках новостей ТРК «ТЕРРА».
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару
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20 марта 2018, 03:00
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Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров
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18 марта 2018, 11:54
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Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре
Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.
Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах …
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14 марта 2018, 05:24
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На матчи ЧМ-2018 в Самаре ожидают более 500 тысяч гостей
До старта ЧМ-2018 года осталось менее пяти месяцев. Безопасность транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа и, в частности, Самарской области, в столице 63 региона 19 января обсудили участники совещания, на которое прибыли полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, глава федерального …
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22 января 2018, 08:01
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Михаил Бабич представил в Самаре нового главу областного Арбитражного суда
В Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич представил нового председателя Арбитражного суда Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», на этот пост назначен Александр Ефанов, ранее он возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре – сейчас это …
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19 января 2018, 05:23
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Бабич и Азаров посетили православный институт и «Жигулевскую долину» в Тольятти
В четверг, 18 января, в Самарскую область приехал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Накануне он и глава региона Дмитрий Азаров побывали в Тольятти. Сначала они посетили Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского. По …
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19 января 2018, 10:41
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Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение
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4 октября 2017, 05:05
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В 2017 году в каждой школе России появится детский хор
Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. По ее словам, учреждениям разрешат иметь в штате собственного руководителя коллектива и концертмейстера – все это будет закреплено в нормативных документах системы общего образования. Кроме того, чиновник поддержала идею проведения всероссийского творческого …
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20 ноября 2016, 07:15
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«Мать и дитя» вложит в самарский госпиталь 3,5 млрд рублей
Сегодня в Самаре в районе Радиоцентра заложили первый камень на месте будущего перинатального центра. В церемонии принял участие полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Во сколько строительство объекта обойдется частному инвестору и что изменится для жителей губернии после его появления?
В …
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23 июня 2016, 06:00
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В Самаре построят новый клинический госпиталь "Мать и дитя"
В Самаре, в районе радиоцентра, построят новый клинический госпиталь "Мать и дитя". В четверг состоится торжественная церемония закладки первого камня. В мероприятии примут участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор …
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22 июня 2016, 07:27
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Самара может стать одним из ведущих медицинских кластеров России
Самара может стать одним из ведущих медицинских кластеров России - такое заявление сделала заместитель председателя правительства страны Ольга Голодец во время посещения "Медицинской компании ИДК".
Напомним, частная клиника вошла в состав крупнейшего в стране холдинга, специализирующегося на оказании медуслуг, "Мать и …
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16 мая 2013, 09:11