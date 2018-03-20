4
59
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Свой голос на выборах президента России отдал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

18 марта жители Самарской области выбирают президента России. В числе первых  свой голос отдал врио губернатора Дмитрий Азаров. Он пришел на участок, расположенный в школе №132. Опустив бюллетень в урну, глава региона пообщался с журналистами.

- Только реализовав избирательное право, граждане 

18 марта 2018, 11:54
Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах 

14 марта 2018, 05:24
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» в Самаре

В Самару в среду, 14 марта, прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он уже посетил РКЦ «Прогресс» вместе с главой региона Дмитрием Азаровым.

«Пояснения по ходу осмотра даёт врио гендиректора предприятия Равиль Ахмедов», - сообщили в департаменте информационной политики администрации 

14 марта 2018, 03:59
Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

14 марта 2018, 12:00
В Самару прибыл председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

В Самару прибыл председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

В Самару с рабочим визитом приехал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В первую очередь он принял участие в заседании координационного совета по развитию ветеранского движения при губернаторе Самарской области. 
30 января 2018, 05:22
Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение

Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение

Проблема третьей смены в российских школах будет решена в течение трех лет с помощью программы строительства новых учебных заведений. Так заявила сегодня вице-премьер правительства Ольга Голодец.
По ее словам, проблема третьей смены в средних учебных заведениях состоит в том, что 

4 октября 2017, 05:05
В 2017 году в каждой школе России появится детский хор

В 2017 году в каждой школе России появится детский хор

Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. По ее словам, учреждениям разрешат иметь в штате собственного руководителя коллектива и концертмейстера – все это будет закреплено в нормативных документах системы общего образования. Кроме того, чиновник поддержала идею проведения всероссийского творческого 

20 ноября 2016, 07:15
Посол Франции в России приедет в Тольятти

Посол Франции в России приедет в Тольятти

2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.

Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской 
29 октября 2016, 04:41
Владимир Гутенев: путь прохождения лекарств от производителя до пациента должен быть прозрачным и единым для всех

Владимир Гутенев: путь прохождения лекарств от производителя до пациента должен быть прозрачным и единым для всех

После обращения первого вице-президента СоюзМаш России, первого зампреда думского Комитета по промышленности Владимира Гутенева к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Виктору Христенко позиции российских производителей фармацевтической продукции в процессе подготовки нормативной документации ЕАЭС в сфере регулирования обращения лекарственных средств были 
20 января 2016, 02:12
Материнский капитал вырастет на 22 000 рублей

Материнский капитал вырастет на 22 000 рублей

Размер материнского капитала вырастет на 22 тысячи рублей. Сумма выплаты, по заявлению Ольги Голодец, достигнет 475 тысяч. Пресс-конференция с заместителем председателя правительства РФ состоялась сегодня, 9 сентября, в Москве.

Голодец отметила, что повышение произойдет уже с 1 января 2016 
9 сентября 2015, 05:54
В Самаре ждут главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина

В Самаре ждут главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина

Председатель СК РФ может приехать на открытие Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти юных героев Отечества и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Следственного комитета.
 
Грядущий турнир на призы председателя Следственного комитета Российской Федерации - пятый по счету. Первый состоялся в 
21 августа 2015, 03:34
Стивен Сигал в поисках корней прибыл в Якутию

Стивен Сигал в поисках корней прибыл в Якутию

Мастер боевых искусств, известный голливудский актер и режиссер Стивен Сигал прибыл в Якутию, чтобы познакомиться с родиной своих предков. Как рассказал Сигал, он считает себя русским, так как русским был его дед - он перебрался с семьей в Соединенные Штаты 
7 августа 2015, 05:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх