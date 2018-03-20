В Самару прибыл председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов В Самару с рабочим визитом приехал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В первую очередь он принял участие в заседании координационного совета по развитию ветеранского движения при губернаторе Самарской области. … В Самару с рабочим визитом приехал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В первую очередь он принял участие в заседании координационного совета по развитию ветеранского движения при губернаторе Самарской области.