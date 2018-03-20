В Самару с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым осмотрела самую большую школу России в Южном Городе, передает корреспондент ТРК "ТЕРРА".
«В школе на 1500 мест - пять спортивных залов, музыкальная и фото-студия, современная библиотека с медиатекой и читальным залом, кабинеты с оборудованными лаборантскими. При школе - современный детский сад. Директор школы Владимир Кильдюшкин - победитель премии Учитель года -2013», - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Кроме того, Ольга Голодец посетила детскую картинную галерею в особняке Клодта. А сейчас она находится в театре оперы и балета.
Подробности визита в вечернем выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА».
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