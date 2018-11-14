В Самарской области подорожал патент для мигрантов … В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет