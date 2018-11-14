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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»
Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался …
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14 ноября 2018, 11:10
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Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства
Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили …
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14 ноября 2018, 10:28
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В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе
В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на …
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14 ноября 2018, 09:37
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В Самарской области подорожал патент для мигрантов
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14 ноября 2018, 08:16
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В Самаре избрали нового главу Общественной палаты
В областной столице выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывший глава администрации Самарского района Сергей Семченко. Члены палаты поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, что с 2011 года главой Общественной палаты был почетный …
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9 ноября 2018, 02:37
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9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы
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8 ноября 2018, 02:17
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Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев
В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности …
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8 ноября 2018, 12:30
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Алкашей хотят заставить мести улицы
За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - …
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22 октября 2018, 03:04
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Оппозиционные партии прервали заседание губдумы
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3 июля 2018, 01:52
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Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра
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7 июня 2018, 01:41
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Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области
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29 мая 2018, 02:07