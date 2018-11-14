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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили 
14 ноября 2018, 10:28
В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на 
14 ноября 2018, 09:37
В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет 
14 ноября 2018, 08:16
В Самаре избрали нового главу Общественной палаты

В Самаре избрали нового главу Общественной палаты

В областной столице выбрали нового председателя Общественной палаты. Им стал председатель комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, бывший глава администрации Самарского района Сергей Семченко. Члены палаты поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, что с 2011 года главой Общественной палаты был почетный 
9 ноября 2018, 02:37
9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

В пятницу, 9 ноября, собрание представителей Ставропольского района примет решение о назначении конкурса на пост главы этого муниципального образования, информирует Самарская губдума. Принимать документы от кандидатов предполагается с 14 ноября по 13 декабря. Как уже сообщала ТЕРРА, в конце июля 
8 ноября 2018, 02:17
Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности 
8 ноября 2018, 12:30
Алкашей хотят заставить мести улицы

Алкашей хотят заставить мести улицы

За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - 

22 октября 2018, 03:04
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

В Самарской области могут быть внесены изменения в региональный закон «О тишине». Депутаты губдумы от фракции ЛДПР предложили запретить шуметь в выходные и праздничные дни до 10 утра. Таким образом, они хотят расширить понятие «ночное время» с 23:00 до 10:00.

По 

7 июня 2018, 01:41
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 

29 мая 2018, 02:07
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