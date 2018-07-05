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Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик
Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.
Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения …
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29 июня 2018, 03:41
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Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре
В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.
Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и …
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29 июня 2018, 01:36
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В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза
В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.
Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света …
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4 июня 2018, 04:34
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Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн
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30 мая 2018, 12:12
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В Госдуме одобрено предложение о введении тестов на ВИЧ перед свадьбой
Сегодня, 12 августа, комитет Госдумы РФ по охране здоровья одобрил предложенное ранее обязательное тестирование на ВИЧ перед вступлением в законный брак. Накануне данную инициативу озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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12 августа 2015, 03:55
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Врачи открыли метод лечения ВИЧ-инфекции
Новый метод лечения ВИЧ-инфекции открыли вирусологи из США. Он заключается в «пробуждении» опасной болезни под воздействием противоракового средства и дальнейшего изгнания зараженных клеток путем антиретровирусной терапии.
Специалисты убеждены, что благодаря открытому методу в будущем будет найден способ полного …
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31 июля 2015, 04:16
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18-летняя француженка смогла победить ВИЧ без лекарств
18-летняя француженка смогла победить врождённый ВИЧ. Девушка 12 лет не принимала противовирусные препараты.
Заболевание у неё обнаружилось ещё в младенческом возрасте. Тогда ребёнку были введены лекарства, ослабляющие действие смертельной инфекции. Через некоторое время анализы показали, что число клеток вируса …
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21 июля 2015, 11:51
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Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области
Самарское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в российскую генпрокуратуру, следственный комитет, антимонопольную службу и к главе 63-го региона с просьбой разобраться с госзакупками лекарств для ВИЧ-положительных, которые совершали областной СПИД-центр и Тольяттинская горбольница №5.
Препараты, по мнению активистов, поставлялись …
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14 июля 2015, 04:43