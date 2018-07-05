В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.

Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и …