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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Саратовские ученые разработали нетоксичный пластик

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ работают над двумя новыми полимерами, которые могут быть использованы в промышленности и медицине.

Так, ученые разработали биосовместимый пластик. Он предназначен для проведения операций. После хирургического вмешательства не потребуется других действий для его извлечения 
29 июня 2018, 03:41
Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре

Проект на 50 млн рублей в медотрасли воплотили в Самаре

В Самарской областной клинической больнице имени Середавина открылось современное отделение для стерилизации медицинских изделий. Этот проект стоимостью около 50 миллионов рублей был воплощен в жизнь благодаря государственно-частному партнерству.

Площадь новейшего стерилизационного отделения почти 400 метров. Теперь каждый день обрабатывают материалы и 

29 июня 2018, 01:36
В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.

Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света 
4 июня 2018, 04:34
Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн

Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн

У 51-летней поклонницы солнечных ванн из Великобритании диагностировали рак кожи. Но женщина и после этого не отказалась от любимого хобби. По ее словам, она всегда любила загорать и никогда не смазывала тело солнцезащитными средствами. Через некоторое время у нее нашли 
30 мая 2018, 12:12
В Госдуме одобрено предложение о введении тестов на ВИЧ перед свадьбой

В Госдуме одобрено предложение о введении тестов на ВИЧ перед свадьбой

Сегодня, 12 августа, комитет Госдумы РФ по охране здоровья одобрил предложенное ранее обязательное тестирование на ВИЧ перед вступлением в законный брак. Накануне данную инициативу озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
 
Николай Герасименко, первый заместитель главы думского комитета, назвал предложение разумным, учитывая, 
12 августа 2015, 03:55
Врачи открыли метод лечения ВИЧ-инфекции

Врачи открыли метод лечения ВИЧ-инфекции

Новый метод лечения ВИЧ-инфекции открыли вирусологи из США. Он заключается в «пробуждении» опасной болезни под воздействием противоракового средства и дальнейшего изгнания зараженных клеток путем антиретровирусной терапии.  

Специалисты убеждены, что благодаря открытому методу в будущем будет найден способ полного 
31 июля 2015, 04:16
18-летняя француженка смогла победить ВИЧ без лекарств

18-летняя француженка смогла победить ВИЧ без лекарств

18-летняя француженка смогла победить врождённый ВИЧ. Девушка 12 лет не принимала противовирусные препараты.

Заболевание у неё обнаружилось ещё в младенческом возрасте. Тогда ребёнку были введены лекарства, ослабляющие действие смертельной инфекции. Через некоторое время анализы показали, что число клеток вируса 
21 июля 2015, 11:51
Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Самарское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в российскую генпрокуратуру, следственный комитет, антимонопольную службу и к главе 63-го региона с просьбой разобраться с госзакупками лекарств для ВИЧ-положительных, которые совершали областной СПИД-центр и Тольяттинская горбольница №5.

Препараты, по мнению активистов, поставлялись 
14 июля 2015, 04:43
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