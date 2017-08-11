9
27
12
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888888b.      888888    888888                                      .d8888b.  
 888  "88b       "88b      "88b                                     d88P  Y88b 
 888  .88P        888       888                                          .d88P 
 8888888K.        888       888  888  888   .d88b.   88888b.d88b.       8888"  
 888  "Y88b       888       888  888  888  d88P"88b  888 "888 "88b       "Y8b. 
 888    888       888       888  888  888  888  888  888  888  888  888    888 
 888   d88P       88P       88P  Y88b 888  Y88b 888  888  888  888  Y88b  d88P 
 8888888P"        888       888   "Y88888   "Y88888  888  888  888   "Y8888P"  
                .d88P     .d88P       888       888                            
              .d88P"    .d88P"   Y8b d88P  Y8b d88P                            
             888P"     888P"      "Y88P"    "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко

Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко

Список машин, которые меньше всего интересуют автоугонщиков, возглавила Lada Vesta. Рейтинг опубликовало издание «За рулем». По данным исследователей, в прошлом году было продано 55 тысяч «вест», и только четыре машины были похищены. Коэффициент угоняемости для этой модели, рассчитываемый из 
11 августа 2017, 02:42
Forbes включил «Магнит» и «Норникель» в список самых инновационных компаний мира

Forbes включил «Магнит» и «Норникель» в список самых инновационных компаний мира

В ежегодный рейтинг 100 самых инновационных мировых компаний по версии издания Forbes вошли две компании из России — «Магнит» и «Норникель». Сообщается, что «Магнит» расположился на 53-м месте в перечне, а «Норникель» занял 63-ю позицию.

Лидером рейтинга названа компания Salesforce. «Серебро» 

10 августа 2017, 10:08
Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.

Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами 

8 августа 2017, 01:00
Самарская область вылетела из жилищного топа

Самарская область вылетела из жилищного топа

По итогам первого полугодия Самарская область заняла 12-е место среди регионов России по объему ввода жилья в эксплуатацию. По данным портала Единого реестра застройщиков, в лидерах отрасли находятся Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Свердловская и 

31 июля 2017, 11:50
В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

В тольяттинском суде осудили мужчину, который заразил ВИЧ-инфекцией двух своих жен. По данным прокуратуры, обвиняемый состоял на учете в городском центре по профилактике и борьбе со СПИД и был предупрежден в письменной форме, что он инфицирован ВИЧ и об уголовной 

26 июля 2017, 10:47
Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов

Самарцы смогут бесплатно пройти ВИЧ-тест на фестивале цветов

В Самаре во время фестиваля цветов в парке Дружбы будет работать мобильная лаборатория самарского СПИД-центра. Там можно будет бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Тест по капиллярной крови занимает одну минуту, результаты будут известны через 20 минут, сообщили в медицинском учреждении.

14 июня 2017, 10:41
Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

На 22 мая СПИД-центр запланировал мероприятие в рамках акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!». С 12.00 до 14.00 на набережной областной столицы рядом с бассейном ЦСК ВВС специалисты протестируют на ВИЧ всех желающих.
Каждый самарец получит возможность бесплатно и 

19 мая 2017, 10:35
Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Людям с ВИЧ разрешат растить чужих детей?

Правительство России разрешит усыновлять детей ВИЧ-инфицированным. Как пишут федеральные СМИ, соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева будет опубликовано 2 мая.

Документ подразумевает, что граждане с вирусом иммунодефицита будут иметь право на усыновление в случае, если они проходят терапию и не 

28 апреля 2017, 02:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна