Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.

Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами …