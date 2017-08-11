Самарская область опустилось на 13 строчку в рейтинге по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Еще 10 лет назад, 63-й регион был шестым. Количество новых выявленных случаев заражения сократилось даже по сравнению с прошлым годом. При этом все больше людей сдают анализы, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Сейчас охват тестирования населения увеличился до 20 с лишним процентов. Еще два года назад было всего 18%. Врачи напоминают: ВИЧ - не приговор, с этим можно не только долго жить, но и рожать здоровых детей. Главное вовремя начать лечение. Если еще 5 лет назад инфекция передавалась от матери ребенку в 5 процентах случаев, то сейчас при грамотном лечении в 99 процентах случаев от больных женщин рождаются здоровые дети. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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Список машин, которые меньше всего интересуют автоугонщиков, возглавила Lada Vesta. Рейтинг опубликовало издание «За рулем». По данным исследователей, в прошлом году было продано 55 тысяч «вест», и только четыре машины были похищены. Коэффициент угоняемости для этой модели, рассчитываемый из …
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Forbes включил «Магнит» и «Норникель» в список самых инновационных компаний мира
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Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары
Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.
Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами …
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8 августа 2017, 01:00
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31 июля 2017, 11:50
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14 июня 2017, 10:41
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Правительство России разрешит усыновлять детей ВИЧ-инфицированным. Как пишут федеральные СМИ, соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева будет опубликовано 2 мая.
Документ подразумевает, что граждане с вирусом иммунодефицита будут иметь право на усыновление в случае, если они проходят терапию и не …
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28 апреля 2017, 02:30