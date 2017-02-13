Николай Меркушкин призвал руководителей школ и больниц помочь в благоустройстве города.
Глава региона рассказал участникам расширенного совещания по подготовке областной столицы к ЧМ-2018, что стадион "Самара-арена" достроят к концу 2017 года. Тогда же закончится строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Курумоч, будут обустроены гостевые маршруты и фанзоны.
Однако, предполагается, что в 2018 году многие болельщики предпочтут гостиницам съёмные квартиры и будут наблюдать из окон не самые лучшие "пейзажи" Самары. Губернатор призвал руководителей городских бюджетных организаций активнее участвовать в подготовке к масштабному спортивному событию. В частности, приобщать своих подчиненных к уборке придомовых территорий и подъездов. "Мы, в свою очередь, будем помогать финансово. Насколько это возможно," - заверил Николай Меркушкин.
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