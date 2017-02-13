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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу

В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу

В Самаре разразился скандал, связанный с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. На пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе в рамках работ по реконструкции главной транспортной магистрали города пострадали коммуникации, которые снабжали водой садово-дачное товарищество и коммерческие объекты. Одна труба 

10 февраля 2017, 06:11
Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».

«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.

Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов 
3 февраля 2017, 09:54
В Самаре установят ледяной хэштег #ЧМ2018

В Самаре установят ледяной хэштег #ЧМ2018

В понедельник, 30 января, на площадке перед Самарской областной юношеской библиотекой откроют новые арт-объекты: ледяной футбольный мяч и хэштег #чм2018.
 
Работы по сооружению ледяных фигур стартовали в начале января. В стройке участвовали все желающие горожане и участники программы «Городские 
28 января 2017, 02:03
В блогах: Самара не для пешеходов

В блогах: Самара не для пешеходов

Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача 
24 января 2017, 05:48
Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Новый аукцион по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе с прокладкой ветки от Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу состоится до конца декабря, пишут региональные СМИ. 

Цена контракта - 840 млн рублей. Предполагается, что уже в 

8 декабря 2016, 01:56
Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу

В городе рекордными темпами приводятся в порядок дороги и дома вдоль гостевых маршрутов. В этом году уже отремонтировано 23 здания, еще 11 закончат в ближайшее время. Некоторые  из них относятся к объектам исторического наследия.

Дом номер 120 на улице Фрунзе, где 

6 декабря 2016, 07:04
В Кировском районе Самары появится аналог улицы Ленинградской

В Кировском районе Самары появится аналог улицы Ленинградской

В Кировском районе Самары предлагают сделать пешеходную улицу по аналогии с Ленинградской в центре города. Варианты благоустройства обсуждаются в районной администрации. Пешеходная улица может появиться на участке улицы Победы – от проспекта Кирова до улицы Елизарова, сообщает портал 63.ru.
28 ноября 2016, 12:32
В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим

Коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы в связи с усилившимся снегопадом. В выходные в уборке снега участвовали до 126 единиц спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Дворы убирали более 2200 дворников. Для предотвращения гололеда применяются специальные реагенты. Коммунальщики контролируют уборку 

28 ноября 2016, 10:56
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