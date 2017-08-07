|
Видео: рабочие начали укладывать шпалы и рельсы до «Самара Арены»
В Самаре продолжается строительство новой трамвайной линии до стадиона «Самара Арена». Рабочие уже начали укладывать шпалы и рельсы. Снятое с воздуха видео, как проходят работы, опубликовал самарский блогер Александр Карягин.
Напомним, новую ветку прокладывают от улицы Ташкентской. Ее протяженность …
|
4 августа 2017, 02:09
|
Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео
|
4 августа 2017, 11:59
|
Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей
История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по …
|
3 августа 2017, 06:02
|
Видео: во что превращается Московское шоссе
В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, …
|
3 августа 2017, 01:58
|
День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?
|
2 августа 2017, 09:16
|
Самарский мост окрепнет на 200 миллионов
Мост в Богатовском районе, который имеет важнейшее значение для транспортного сообщения между Самарской и Оренбургской областями, пока функционирует лишь наполовину.
Сейчас начался завершающий этап реконструкции. Общая стоимость работ - свыше 200 миллионов рублей. Богатовский мост построен 53 года назад. За все …
|
31 июля 2017, 12:23
|
Ладью на самарской набережной будут перекрашивать
Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 …
|
26 июля 2017, 08:02
|
Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги
В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе …
|
25 июля 2017, 11:05
|
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
|
24 июля 2017, 07:02
|
На набережной появился двойник «Самара Арены»
Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.
Александр Филатов, зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « …
|
21 июля 2017, 07:57
|
Пожар на высоте: около ЖК «Ладья» видели машины МЧС
Блогер Нина Дюкова рассказала, что в жилом комплексе "Ладья" прошли пожарно-тактические учения, целью которых является отработка всех действий при тушении пожара и ликвидации его последствий. "Подобное мероприятие в высотном жилом доме в Самаре проводилось впервые. Особенностями этого ЖК, состоящего из …
|
11 июля 2017, 09:52
|
Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года
Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас …
|
10 июля 2017, 05:34
|
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной
В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и …
|
16 июня 2017, 01:45
|
СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана
В Самаре продолжается реконструкция 4-й очереди набережной в районе «Ладьи».
Как передает samru.ru со ссылкой на источники в МП «Самарская набережная», в настоящее время на участке уже подготовлен котлован под устройство чаши большого фонтана, который разместится у подножья монумента. …
|
23 мая 2017, 08:04