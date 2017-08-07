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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Видео: рабочие начали укладывать шпалы и рельсы до «Самара Арены»

Видео: рабочие начали укладывать шпалы и рельсы до «Самара Арены»

В Самаре продолжается строительство новой трамвайной линии до стадиона «Самара Арена». Рабочие уже начали укладывать шпалы и рельсы. Снятое с воздуха видео, как проходят работы, опубликовал самарский блогер Александр Карягин.
 
Напомним, новую ветку прокладывают от улицы Ташкентской. Ее протяженность 
4 августа 2017, 02:09
Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео

Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео

В Самаре появилась «горячая река», пишут очевидцы в социальных сетях. В результате коммунальной аварии кипятком затопило дорогу и двор на Южном проезде. Инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа.

По словам местных жителей, горячая вода начала бить ключом из 
4 августа 2017, 11:59
Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по 
3 августа 2017, 06:02
Видео: во что превращается Московское шоссе

Видео: во что превращается Московское шоссе

В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, 
3 августа 2017, 01:58
День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?

2 августа в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине Воздушно-десантных войск.
2 августа 2017, 09:16
Самарский мост окрепнет на 200 миллионов

Самарский мост окрепнет на 200 миллионов

Мост в Богатовском районе, который имеет важнейшее значение для транспортного сообщения между Самарской и Оренбургской областями, пока  функционирует лишь наполовину.

Сейчас начался завершающий этап реконструкции. Общая стоимость работ - свыше 200 миллионов рублей. Богатовский мост построен 53 года назад. За все 

31 июля 2017, 12:23
Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 

26 июля 2017, 08:02
Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе 
25 июля 2017, 11:05
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, 

24 июля 2017, 07:02
На набережной появился двойник «Самара Арены»

На набережной появился двойник «Самара Арены»

Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.

Александр Филатов,  зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « 

21 июля 2017, 07:57
Пожар на высоте: около ЖК «Ладья» видели машины МЧС

Пожар на высоте: около ЖК «Ладья» видели машины МЧС

Блогер Нина Дюкова рассказала, что в жилом комплексе "Ладья" прошли пожарно-тактические учения, целью которых является отработка всех действий при тушении пожара и ликвидации его последствий. "Подобное мероприятие в высотном жилом доме в Самаре проводилось впервые. Особенностями этого ЖК, состоящего из 
11 июля 2017, 09:52
Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас 

10 июля 2017, 05:34
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана

СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана

В Самаре продолжается реконструкция 4-й очереди набережной в районе «Ладьи».
Как передает samru.ru со ссылкой на источники в МП «Самарская набережная», в настоящее время на участке уже подготовлен котлован под устройство чаши большого фонтана, который разместится у подножья монумента. 
23 мая 2017, 08:04
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