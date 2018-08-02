Сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

«Война длилась 1418 дней и ночей, и, по официальным данным, унесла жизни 26,6 миллиона человек. В Самаре в пятницу, 22 июня, в 11 часов …