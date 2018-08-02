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Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"
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22 июня 2018, 01:10
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День памяти и скорби: церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет на пл. Славы в Самаре
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22 июня 2018, 09:48
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Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну
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24 мая 2018, 09:00
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24 мая 2018, 08:03
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Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
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15 мая 2018, 05:51
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В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих …
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14 мая 2018, 08:00
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Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре
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11 апреля 2018, 12:19
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В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке
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15 марта 2018, 04:30
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День ВДВ: где будут гулять самарские десантники?
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2 августа 2017, 09:16
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В Самару приехал Герой России Владимир Шаманов
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2 августа 2016, 12:31
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В День ВДВ в Самаре ограничат движение транспорта
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1 августа 2016, 04:18
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Геи Архангельска проведут парад в День ВДВ
Заявка на проведение парада ЛГБТ-сообщества подана в городскую администрацию и будет рассмотрена.
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21 июля 2015, 04:04