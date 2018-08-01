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Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция
За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.
Напомним, Михаил …
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1 августа 2018, 12:59
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Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова
1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в …
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1 августа 2018, 10:42
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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31 июля 2018, 10:19
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«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе
В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.
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30 июля 2018, 11:24
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Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе
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24 июля 2018, 11:37
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены
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11 июля 2018, 11:23
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У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель
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26 марта 2013, 04:04