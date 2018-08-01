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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.

Напомним, Михаил 

1 августа 2018, 12:59
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления 
31 июля 2018, 10:19
«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

«Идиотизм или злой умысел»: Дмитрий Азаров объявил выговор главе минтранса из-за пробки на Красноглинском шоссе

В воскресенье, 29 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возмутился в своем микроблоге в Твиттере работами по ремонту Красноглинского шоссе. Ремонт, стартовавший еще в 2017 году, продолжался вечером в воскресенье, что вызвало гигантскую пробку.

«Ремонтные работы в воскресенье вечером, 
30 июля 2018, 11:24
Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

23 июля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем обсуждался целый ряд вопросов. В частности, речь зашла о ремонте Красноглинского шоссе. Глава региона заявил о том, что он недоволен темпом работ.

«Работ не видно! Я там езжу 

24 июля 2018, 11:37
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель. На должность зама по городскому хозяйству назначен Виктор Гилев. Он сменил на посту Михаила Архипова, который покинул занимаемую должность в начале марта 2013 года. Как сообщается на сайте жигулевской мэрии, Виктор Гилев 

26 марта 2013, 04:04
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