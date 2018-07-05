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«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
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5 июля 2018, 08:52
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Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
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4 июля 2018, 09:47
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Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку
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3 июля 2018, 01:49
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
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3 июля 2018, 11:38
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Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью
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26 июня 2018, 02:46
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Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти
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26 июня 2018, 10:12
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Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти
В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал …
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19 июня 2018, 12:44
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Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти
18 июня в Тольятти случился пожар. Утром на Обводном шоссе между Васильевкой и Новозаводской улицей там загорелся автомобиль ВАЗ-2111. Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль вспыхнул внезапно. Легковушку никто не тушил. Водителю оставалось только смотреть, как его …
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18 июня 2018, 12:33
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Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
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11 июня 2018, 08:34
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05
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Два человека погибли в ДТП в Сызрани
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28 мая 2018, 09:33