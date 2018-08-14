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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

В понедельник днем, 13 августа, смертельное ДТП случилось под Самарой. В 13:05 41-летний водитель иномарки Geely ехал по дороге «подъезд к городу Оренбургу от М-5 «Урал» со стороны Самары». По предварительной информации, на 21 километре трассы автомобилист не сумел справиться 
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В понедельник, 13 августа, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Примерно в 15:30 на улице Вольской 29-летний водитель ехал на Hyundai Grand Starex со стороны улицы Александра Матросова в направлении Ново-Вокзальной. В районе дома № 61 по Вольской он сбил 
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На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе 
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Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и 
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В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и 
13 августа 2018, 04:29
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