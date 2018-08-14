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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
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14 августа 2018, 12:21
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
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14 августа 2018, 11:30
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На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами
На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе …
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14 августа 2018, 10:49
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Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью
13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге …
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14 августа 2018, 10:37
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Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто
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14 августа 2018, 10:27
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В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек
В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и …
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13 августа 2018, 04:29