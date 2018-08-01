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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

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Во вторник утром, 31 июля, водитель белой иномарки Suzuki сбил женщину, которая выходила из трамвая на пересечении улиц Победы и Юбилейной. Отметим, что остановка общественного транспорта «Юбилейная» находится на опасном участке — пассажиры покидают трамвай буквально на середине проезжей части. 
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Ночью 30 июля в областной столице произошла авария с участием байкера. В 00:45 19-летний водитель легковушки «Лада Приора» ехал по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности. По предварительной информации, возле дома №1/1 по Южному шоссе он не уступил дорогу байку, 
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Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

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«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
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