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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая
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1 августа 2018, 08:46
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В Самаре мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»
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31 июля 2018, 01:38
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Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал
Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом …
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31 июля 2018, 09:26
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В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»
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26 июля 2018, 09:59
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«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики
Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались …
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17 июля 2018, 01:36
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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
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9 июля 2018, 10:19
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42