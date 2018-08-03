В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк



"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен … Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!""Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен