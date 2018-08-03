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В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить
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2 августа 2018, 10:08
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В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль
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18 июля 2018, 09:29
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В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
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18 июля 2018, 09:21
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В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк
Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!"
"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен …
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11 июля 2018, 10:32
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Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани
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18 июня 2018, 02:02
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В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов
В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
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9 мая 2018, 04:39
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На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой
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17 апреля 2018, 12:36
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В Самаре в киоске «Шаурма» нашли подпольный игровой клуб
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр в киоске, расположенном в Куйбышевском районе. Игровой клуб выявили в торговом павильоне с вывеской «Шаурма», который находится на улице Утевской, около четвертого дома, рассказали в прокуратуре Самарской области. Сотрудники …
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1 февраля 2018, 09:41
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К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
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1 августа 2017, 07:32
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В блогах: прогулка по Ленинскому району
Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая …
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16 сентября 2016, 10:49
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Ученые: Стрессовое сжатие мозга может привести к потере памяти
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1 августа 2016, 10:47
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Ученые: Число друзей у человека зависит от молекулы стресса
Исследователи из Израиля установили, что так называемая молекула стресса в организме человека влияет на количество друзей. Специалисты из Института Вейцмана выяснили, что молекулярное соединение урокортин-III, отвечающее за стресс, кроме того оказывает свое воздействие на формирование предрасположенности к общительности.
Чем более высоким …
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25 июля 2016, 10:12