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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.

Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» 
24 июля 2017, 07:48
В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

Вчера, 22 июля, сотрудники МЧС выезжали на вызов в торговый центр «Парк Хаус». По данным ГУ МЧС по Самарской области, около 12 часов дня там сработала пожарная сигнализация. Из ТЦ эвакуировали всех посетителей и персонал.

На место происшествия были 
23 июля 2017, 04:26
Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

В ночь на 23 июля в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в 2:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Олимпийской. Горели складские и производственные помещения. По предварительным данным, пожар 
23 июля 2017, 04:08
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

17 и 18 июля местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4-й класс.
17 июля 2017, 10:17
Экспедиция с иконой Ушакова пополнила в Сызрани запасы топлива и провианта

Экспедиция с иконой Ушакова пополнила в Сызрани запасы топлива и провианта

Экспедиция «Голубое ожерелье», которая следует из Санкт-Петербурга в Севастополь, вчера, 14 июля, пришвартовалась у спасательной станции Сызрани, чтобы пополнить запасы горючего и продовольствия, передает КТВ-ЛУЧ.

Участники экспедиции везут с собой икону знаменитого адмирала российского флота Федора Федоровича Ушакова, 
16 июля 2017, 04:37
Самару будет заливать 10 дней

Самару будет заливать 10 дней

В главном управлении МЧС по Самарской области провели брифинг по поводу повышения уровня воды в Волге. Из-за обильных дождей паводок продолжается, приток в Куйбышевское водохранилище увеличился. На Жигулевской ГЭС решили начать сбросы - до 20 тысяч кубометров воды в секунду. 

13 июля 2017, 08:24
Деньги «Ашана» присудили самарскому бизнесмену Виктору Суркову

Деньги «Ашана» присудили самарскому бизнесмену Виктору Суркову

Компании «Ашан» не удалось обжаловать определение арбитражного суда Московской области и уменьшить размер арендных платежей в пользу ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», по договору, заключенному еще в 2012 году, для «Ашана» была установлена фиксированная ежегодная 

12 июля 2017, 03:26
На пути к «Московскому» появилось препятствие

На пути к «Московскому» появилось препятствие

В Самаре перекрыли поворот к ТЦ «Московский». Теперь автомобилистам, которые едут со стороны поселка Мехзавод, чтобы подъехать к торговому центру сначала нужно доехать до улицы Алма-Атинской. А там развернуться в обратном направлении и проехать до «Московского». Схема движения там изменилась 

30 июня 2017, 02:28
В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр

В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм 
16 июня 2017, 12:35
Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей

В Самаре раскрыта крупная кража. В одном из торговых центров города пропало более 1 миллиона рублей. По данным силовиков, вор проник в подсобное помещение и просто открыл сейф ключом: он остался в замке по халатности персонала, сообщили силовики.

Чтобы установить подозреваемых 

5 мая 2017, 01:59
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