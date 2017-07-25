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Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны
В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.
Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» …
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24 июля 2017, 07:48
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В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал
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23 июля 2017, 04:26
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Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью
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23 июля 2017, 04:08
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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На Ташкентской уложили плитку: есть видео
В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы …
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20 июля 2017, 04:02
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В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек
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17 июля 2017, 02:10
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В Самаре начали гореть лифтовые двигатели
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17 июля 2017, 11:09
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Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров
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17 июля 2017, 10:17
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Экспедиция с иконой Ушакова пополнила в Сызрани запасы топлива и провианта
Экспедиция «Голубое ожерелье», которая следует из Санкт-Петербурга в Севастополь, вчера, 14 июля, пришвартовалась у спасательной станции Сызрани, чтобы пополнить запасы горючего и продовольствия, передает КТВ-ЛУЧ.
Участники экспедиции везут с собой икону знаменитого адмирала российского флота Федора Федоровича Ушакова, …
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16 июля 2017, 04:37
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Самару будет заливать 10 дней
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13 июля 2017, 08:24
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Деньги «Ашана» присудили самарскому бизнесмену Виктору Суркову
Компании «Ашан» не удалось обжаловать определение арбитражного суда Московской области и уменьшить размер арендных платежей в пользу ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», по договору, заключенному еще в 2012 году, для «Ашана» была установлена фиксированная ежегодная …
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12 июля 2017, 03:26
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На пути к «Московскому» появилось препятствие
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30 июня 2017, 02:28
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В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр
В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм …
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16 июня 2017, 12:35
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Из сейфа в самарском ТЦ пропало более миллиона рублей
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5 мая 2017, 01:59