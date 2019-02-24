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Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
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24 февраля 2019, 11:26
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В тольяттинском театре покажут спектакль, в котором сыграют бизнесмены и топ-менеджеры
6 марта в драматическом театре «Колесо» в Тольятти в рамках проекта «Театр ради театра» запланирована премьера спектакля «В ожидании чуда» в постановке Олега Сивко. Начало в 19:00. Спектакль представляет театральный клуб «Лига премьер», в который входят бизнесмены, руководители, члены попечительского …
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24 февраля 2019, 10:27
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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Потасовка на Кирыче: местные жители слышали даже стрельбу
Сегодня, 5 августа, около трех часов дня жители Самары стали свидетелями конфликта, который вспыхнул на территории Кировского вещевого рынка.
Все случилось прямо у главного входа на Кирыч, со стороны проспекта Кирова. Очевидцы сразу же вызвали полицию, передает 63.ru …
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5 августа 2018, 07:34
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Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре
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5 июня 2018, 09:15
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Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой
Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. …
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26 мая 2016, 08:14
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На Кировском рынке прошла выемка документов
По информации телерадиокомпании "ТЕРРА", в администрации Кировского вещевого рынка прошла выемка документов. Процедуру проводили налоговая инспекция и областной ОБЭП. Их интересовала финансово-хозяйственная документация. Известно, что уголовное дело возбуждено еще месяц назад. По какой статье, пресс-служба следственного комитета сообщить отказалась. Дирекция …
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25 декабря 2013, 12:02
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