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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Сызрани произошел пожар в многоэтажке № 3 на улице Баженова. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме поступил в 02:44, в одной из квартир горели домашние вещи. На месте событий работал 31 пожарный, они 
24 февраля 2019, 11:26
В тольяттинском театре покажут спектакль, в котором сыграют бизнесмены и топ-менеджеры

В тольяттинском театре покажут спектакль, в котором сыграют бизнесмены и топ-менеджеры

6 марта в драматическом театре «Колесо» в Тольятти в рамках проекта «Театр ради театра» запланирована премьера спектакля «В ожидании чуда» в постановке Олега Сивко. Начало в 19:00. Спектакль представляет театральный клуб «Лига премьер», в который входят бизнесмены, руководители, члены попечительского 
24 февраля 2019, 10:27
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
Потасовка на Кирыче: местные жители слышали даже стрельбу

Потасовка на Кирыче: местные жители слышали даже стрельбу

Сегодня, 5 августа, около трех часов дня жители Самары стали свидетелями конфликта, который вспыхнул на территории Кировского вещевого рынка.
 
Все случилось прямо у главного входа на Кирыч, со стороны проспекта Кирова. Очевидцы сразу же вызвали полицию, передает 63.ru 
5 августа 2018, 07:34
Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

5 июня в Самаре произошел пожар на Кировском вещевом рынке. Около 18:10 там загорелись контейнеры. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

На тушение пожара прибыли 23 сотрудника МЧС на пяти машинах. С огнем им удалось справиться к 18:41, сообщает 
5 июня 2018, 09:15
Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой

Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой

Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. 
26 мая 2016, 08:14
На Кировском рынке прошла выемка документов

На Кировском рынке прошла выемка документов

По информации телерадиокомпании "ТЕРРА", в администрации Кировского вещевого рынка прошла выемка документов. Процедуру проводили налоговая инспекция и областной ОБЭП. Их интересовала финансово-хозяйственная документация. Известно, что уголовное дело возбуждено еще месяц назад. По какой статье, пресс-служба следственного комитета сообщить отказалась. Дирекция 

25 декабря 2013, 12:02
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