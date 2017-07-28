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Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе
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26 июля 2017, 11:30
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По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?
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25 июля 2017, 12:46
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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым
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25 июля 2017, 09:46
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Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк
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25 июля 2017, 07:00
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В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
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24 июля 2017, 07:02
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Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны
В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.
Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» …
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24 июля 2017, 07:48
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю
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20 июля 2017, 05:32
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Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня
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20 июля 2017, 06:00
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Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты
В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».
Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
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6 июня 2017, 07:57