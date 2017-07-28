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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

В среду, 26 июля, в Самаре изменилась схема движения через участок Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую кольцевую развязку. Напомним, теперь движение по направлению «в город» стало односторонним на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. В 
26 июля 2017, 11:30
По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

В ближайший год, оставшийся до ЧМ-2018, трамваи, пожалуй, будут единственным видом транспорта, на котором без проблем  можно будет добраться из одной части города в другую. Несмотря на то, что к сентябрю в Самаре откроют движение на развязках в районе пересечения 
25 июля 2017, 12:46
Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

В ночь на 25 июля самарским пожарным поступило сообщение о происшествии в ТЦ «Вива Лэнд», который расположен на Безымянке в районе площади Кирова. По сообщению МЧС, возгорание произошло в серверной 24 июля в 23:46. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 
25 июля 2017, 09:46
Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

В среду, 26 июля, в Самаре перекроют половину дороги на Московском шоссе по направлению «из города» - на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Напомним, там начнется следующий этап строительства кольцевой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. До 

25 июля 2017, 07:00
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, 

24 июля 2017, 07:02
Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.

Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» 
24 июля 2017, 07:48
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Событие грандиозного масштаба. В четверг утром в Самаре открыли движение по новому тоннелю на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Правда, пока в тестовом режиме - движение там идет только в направлении «из города».
Пересечение Московского и Ракитовского шоссе. Въезд в 

20 июля 2017, 05:32
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
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