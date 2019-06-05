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Материалы по теме:

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

Из-за многочисленных обращений жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод в Самаре региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ограничит движение грузовиков на дублере Московского шоссе. Ограничение вводится с 24 июня на участке дороги от дома № 9 в 8-м квартале 
5 июня 2019, 10:02
В Самарской области подорожает проезд на электричках

В Самарской области подорожает проезд на электричках

С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета 
5 июня 2019, 09:25
За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права 
5 июня 2019, 08:44
В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело

Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 
4 июня 2019, 09:06
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело

По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело

По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство 
4 июня 2019, 08:21
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В понедельник, 3 июня, в Ставропольском районе региона вечером произошла авария с пострадавшими. В 18:45 45-летняя женщина ехала на иномарке Chevrolet по переулку Лазурный в селе Подстепки. Она сбила 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. К счастью, ребенок остался в 
4 июня 2019, 01:54
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
4 июня 2019, 12:08
Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что 
4 июня 2019, 11:16
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как 
4 июня 2019, 10:36
В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся 
4 июня 2019, 09:37
В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин

В понедельник, 3 июня, сызранские спасатели дважды за вечер извлекли из воды тела утонувших мужчин. Первый вызов от очевидцев поступил в 17:40, они нашли неподалеку от Центрального пляжа за волнорезом труп мужчины примерно 40 лет. Спасатели отправились на место событий 
4 июня 2019, 08:42
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В четверг, 30 мая, в Самарской области произошла трагедия - на свиноферме в поселке Кировский Красноармейского района погибли три человека. По предварительной информации, 30-летний рабочий свинофермы чистил коллектор. Он долгое время не подавал признаков жизни и двое его коллег забеспокоились 
30 мая 2019, 08:27
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
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