|
В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
|
5 июня 2019, 10:49
|
На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
|
5 июня 2019, 10:02
|
В Самарской области подорожает проезд на электричках
С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета …
|
5 июня 2019, 09:25
|
За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»
Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права …
|
5 июня 2019, 08:44
|
В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
|
4 июня 2019, 09:06
|
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство …
|
4 июня 2019, 08:21
|
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
|
4 июня 2019, 01:54
|
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
|
4 июня 2019, 01:39
|
Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
|
4 июня 2019, 12:08
|
Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
|
4 июня 2019, 11:16
|
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
|
4 июня 2019, 10:36
|
В Сызрани одиннадцатиклассница родила малыша после ЕГЭ
Выпускница 11-го класса из Сызрани стала мамой после ЕГЭ по математике. 29 мая она пришла сдавать экзамен на последнем месяце беременности, поэтому около школы в районе Образцовской площадки дежурила бригада «скорой помощи». По информации Западного управления регионального министерства образования, обучающаяся …
|
4 июня 2019, 09:37
|
В Сызрани за один день нашли тела двух мужчин
|
4 июня 2019, 08:42
|
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
|
3 июня 2019, 05:18
|
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
|
3 июня 2019, 04:25
|
В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор
|
30 мая 2019, 08:27
|
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
|
30 мая 2019, 09:36
Мы Вам перезвоним!