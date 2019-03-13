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Материалы по теме:

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в 
13 марта 2019, 01:28
В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря

В Тольятти задержали мужчину, которого подозревают в том, что он сообщил о минировании одного из театров города. Ранее неизвестный позвонил в дежурную часть № 24 УМВД России по Тольятти. Дежурный отправил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Полицейские проверили здание, кинолог 
13 марта 2019, 10:53
«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт

В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт. 
13 марта 2019, 10:19
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

В Самаре сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что в нежилых помещениях в поселке Прибрежный производили запчасти для машин. Как сообщает региональное ГУ МВД, в двух гаражных комплексах нашли станки и оборудование для изготовления контрафактных запчастей и комплектующих, а также склад 
12 марта 2019, 05:03
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Перед Железнодорожным районным судом в Самаре предстала 33-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве. По версии следствия, она ранила кухонным ножом в грудь своего бывшего супруга, с которым до 2005 года находилась в браке и воспитывала двоих детей. Служители Фемиды рассмотрели 
12 марта 2019, 08:10
Уже в субботу оружие и экипировку сирийских террористов покажут в Самаре

Уже в субботу оружие и экипировку сирийских террористов покажут в Самаре

Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое из различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибудет на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил 

5 марта 2019, 05:32
Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
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