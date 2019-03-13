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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать
Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в …
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13 марта 2019, 01:28
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В «минировании» театра в Тольятти подозревают слесаря
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13 марта 2019, 10:53
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«Открыл огонь и бросил гранату»: в Самарской области ликвидировали бандита, готовившего теракт
В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в регионе представители спецслужб узнали о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района находится вооруженный человек, который планировал совершить теракт.
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13 марта 2019, 10:19
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Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти
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12 марта 2019, 05:03
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
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12 марта 2019, 08:10
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Уже в субботу оружие и экипировку сирийских террористов покажут в Самаре
Самара станет участником военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Трофейная техника и вооружение, изъятое из различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, прибудет на железнодорожный вокзал столицы 63-го региона. Мероприятие проводится Министерством обороны России с целью масштабной демонстрации успехов отечественных Вооруженных Сил …
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5 марта 2019, 05:32
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Из Самарской области выдворили лидера исламистов
Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. …
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13 февраля 2019, 02:01
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По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
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5 февраля 2019, 05:47
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