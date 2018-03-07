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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.
В технопарке …
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7 марта 2018, 11:10
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Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
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7 марта 2018, 09:00
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Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.
Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены …
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6 марта 2018, 11:32
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28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года
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6 марта 2018, 04:21
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98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области
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5 марта 2018, 01:25
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Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе
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5 марта 2018, 08:56
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Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область
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2 марта 2018, 12:50