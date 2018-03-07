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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью 

7 марта 2018, 09:00
Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.

Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены 
6 марта 2018, 11:32
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 

6 марта 2018, 04:21
98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

В Самарской области в уборке снега на важных дорогах задействовали 98 единиц техники, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Очистка идет на трассах М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Волгоград, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. Наиболее сложные участки дорог – подъемы 
5 марта 2018, 01:25
Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

4 марта в Сергиевском районе Самарской области произошло крупное ДТП, в котором погибли сразу три человека. Трагедия случилась на 1098-м километре трассы М-5. 38-летний водитель грузовика «Mercedes» ехал по дороге из Уфы в сторону Самары. Шофер нарушил правила движения, из-за 

5 марта 2018, 08:56
Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

В Самарскую область в пятницу, 2 марта, прибыл с рабочим визитом вице-премьер Аркадий Дворкович. В рамках его визита запланирован ряд важных встреч, в том числе посещение крупнейших предприятий Самарской области. В 
2 марта 2018, 12:50
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