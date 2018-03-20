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За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области
Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся …
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15 марта 2018, 01:39
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области
В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru. По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые …
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12 марта 2018, 04:44
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Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео
Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже …
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12 марта 2018, 03:36
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Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
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7 марта 2018, 10:24
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За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска
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2 марта 2018, 10:54
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За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию
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21 февраля 2018, 03:25
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Самарцы столкнулись с проблемами в работе соцсети «ВКонтакте»
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16 февраля 2018, 05:58