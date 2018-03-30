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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

В Тольятти вооруженный преступник в чулке пытался ограбить магазин, расположенный на улице 40 лет Победы. За помощью к полицейским обратилась 44-летняя сотрудница торговой точки. Она рассказала, что в магазин зашел мужчина, у которого на голове был чулок, а в руке 
20 марта 2018, 05:21
Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход 
20 марта 2018, 01:18
На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»

На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»

С космодрома «Восточный» осуществлен первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз 2-1а» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала в 5 часов 7 минут по московскому времени. На орбиту выведены российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 

1 февраля 2018, 02:21
Самарская ракета отправится к Луне

Самарская ракета отправится к Луне

В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет 

25 января 2018, 07:05
Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит

Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит

Жители Дубая испугались самарской ракеты-носителя «Союз», которая два дня назад выводила грузовик «Прогресс МС-07» на орбиту. Видеозапись, сделанная одним из очевидцев, разошлась по социальным сетям и до сих пор активно обсуждается пользователями. Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом. Некоторые 

18 октября 2017, 02:14
В Самаре хотят выпустить новую облегченную версию ракеты «Союз»

В Самаре хотят выпустить новую облегченную версию ракеты «Союз»

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» предлагает создать облегченную версию ракеты «Союз». Облик уже сформирован. Новинку легкого класса называют «Союз-1ЛК», сообщает газета «Известия». Предполагается, что этот носитель станет заменой ракете «Союз-2.1в» и составит конкуренцию «Ангаре-1.2». Необходимость в новом носителе возникает из-за 
4 октября 2017, 10:10
Самарская ракета

Самарская ракета "Союз" вывела на орбиту навигационный аппарат "Глонасс-М"

Самарская ракета "Союз" вывела на околоземную орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М" вместе с разгонным блоком "Фрегат", сообщает министерство обороны России. Запуск был осуществлен с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Все подготовительные операции и старт прошли в штатном режиме. Отметим, это уже третий 

22 сентября 2017, 12:04
Самарский

Самарский "Авиакор" отремонтирует очередной Ту-154 Минобороны

Самарский завод "Авиакор" принял для проведения капитального ремонта первый в 2017 году самолет Ту-154. Об этом сообщает собственник предприятия - корпорация "Русские машины".
Заказчиком выступает Министерство обороны. Если в 2016-м в рамках контракта с ведомством был проведен капремонт двух Ту-154,  

3 февраля 2017, 11:31
Новая мотострелковая бригада ЦВО начнет боевую подготовку под Самарой

Новая мотострелковая бригада ЦВО начнет боевую подготовку под Самарой

С 1 декабря на Рощинском полигоне под Самарой начнутся занятия по боевой подготовке. Сформирована новая мотострелковая бригада Центрального военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

С состав формирования войдут мотострелки, артиллеристы, разведчики, военнослужащие из инженерных и других подразделений. В настоящее 
30 ноября 2016, 10:48
Минобороны РФ получит пять сверхточных радарных спутников

Минобороны РФ получит пять сверхточных радарных спутников

Министерство обороны России заключило контракт с Химкинским НПО им. С.А. Лавочкина (НПОЛ) на производство новой системы радарных спутников, которая даст возможность получать изображения поверхности Земли при любой погоде. Такая аппаратура не производилась в стране с распада СССР. Об этом рассказывают 

13 октября 2016, 09:31
В России в течение года проведут испытание системы боевых роботов

В России в течение года проведут испытание системы боевых роботов

В центре робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) в течение года будут осуществлены испытания систем боевых роботов. Об этом рассказал руководитель фонда Андрей Григорьев в интервью РИА Новости.
Первой задачей, по его словам, будет инвентаризация и испытания по единым методикам. Специалисты 

6 июля 2016, 12:28
Самарский «Союз» в последний раз стартует с Galileo 24 мая

Самарский «Союз» в последний раз стартует с Galileo 24 мая

В следующий вторник, 24 мая, европейские спутники Galileo в последний раз будут выведены на орбиту самарской ракетой «Союз». Следующий их запуск предусмотрен на тяжелом носителе Ariane-5, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на французскую компанию-оператора Arianespace. В отличие от «Союза», способного 

19 мая 2016, 09:49
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