Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового НК-33, известного как двигатель, созданный конструктором Николаем Кузнецовым для «лунного» космического проекта Н1. Изготовитель агрегата - самарское ПАО «Кузнецов», ракеты-носителя - РКЦ «Прогресс». Оба предприятия входят в одну из крупнейших общественных организаций страны - Союз машиностроителей России.
Видео запуска в сети опубликовало Минобороны РФ.
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