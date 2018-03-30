Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом В Тольятти вооруженный преступник в чулке пытался ограбить магазин, расположенный на улице 40 лет Победы. За помощью к полицейским обратилась 44-летняя сотрудница торговой точки. Она рассказала, что в магазин зашел мужчина, у которого на голове был чулок, а в руке …