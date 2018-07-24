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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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Молодые специалисты представляют Самарскую область на форуме "Инженеры будущего"
В четверг, 12 июля, в Ульяновской области открылся седьмой молодежный промышленный форум "Инженеры будущего". Его организаторами выступают "Союз машиностроителей России", госкорпорация "Ростех", правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.
Главная цель мероприятия - популяризация …
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13 июля 2018, 09:42
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Испытания специального дрона прошли в Тольятти
8 июля в акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона. Этот прибор сможет определять степень загрязнения водоемов. Разработка - плод сотрудничества исследовательского центра «Аиралаб Рус» и студенческой команды опорного Тольяттинского государственного университета Togliatti Solar Team.
Информация о состоянии …
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11 июля 2018, 04:41
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Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области
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10 июля 2018, 04:04
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Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек
Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но …
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28 мая 2018, 07:03
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Ученые посчитают летучих мышей в Жигулевском заповеднике под Самарой
В Жигулевском заповеднике ученые начали подсчет летучих мышей. Мероприятие проводит совместная экспедиция из сотрудников научного отдела нацпарка и зоологов Пензенского госуниверситета. В течение двух недель ученые собираются пересчитать всех находящихся в зимней спячке зверьков. С 1995 года они ежегодно отслеживают …
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4 декабря 2017, 09:04
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Заповедник под Самарой вошел в топ-10 самых популярных в России
Жигулевский биосферный заповедник вошел в топ-10 наиболее посещаемых в России. Рейтинг подготовлен аналитическим агентством «ТурСтат», по версии которого экотуристы больше всего стремятся в красноярский национальный парк Столбы, Тебердинский и Кавказский заповедники. В 2016 году природные нацпарки посетили более девяти …
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28 октября 2016, 01:05
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В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов
В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов. Это радуломицес древоносный на валеже, камарофиллопсис бело-хлопьевидный и пахикитоспора Вассера на сухой черемухе. Интересные материалы получены по результатам микологической экспедиции Ботанического института Санкт-Петербурга.
По словам ученых, Жигули – это целая страна, …
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14 октября 2016, 04:39