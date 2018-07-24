Агентство наук и технологий планируют создать в Самарской области … В Самарской области появится агентство наук и технологий. Об этом заявил во вторник, 10 июля, глава региона Дмитрий Азаров на встрече с членами консультативного научного совета Фонда Сколково. В работе совета принимают участие ученые с мировым именем — Жорес Алферов