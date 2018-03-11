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Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре
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9 марта 2018, 10:33
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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре
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7 марта 2018, 12:19
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Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях
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25 июля 2017, 06:09
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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване
Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
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2 июня 2017, 04:33
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Депутат Милонов хочет создать детскую обязательную патриотическую организацию
Скандально известный депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов предлагает создать детскую патриотическую организацию. По мнению Милонова, вступление в нее должно быть обязательным для каждого ребенка после окончания детсада. Об этом сообщают «Известия».
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28 августа 2015, 01:03
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5 июля «ТЕРРА – РЕН ТВ» покажет «Игру престолов»!
В воскресенье, 5 июля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится показ первого сезона сериала «Игра престолов». 10 серий за один день. «Специально для депутата Виталия Милонова», - говорится в сообщении федеральной телекомпании. Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга
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2 июля 2015, 02:38
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Виталий Милонов хочет запретить сериал «Игра престолов»
Депутат заксобрания Северной столицы Виталий Милонов хочет защитить российское информационное пространство от вредных для потребителя произведений. Данное предложение поступило в Министерство культуры. Прежде всего под запрет должен попасть популярнейший телесериал «Игра престолов», так как в нем много жестокости, насилия и …
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15 июня 2015, 01:21
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Станции московского метро будет объявлять актер Михаил Ефремов
2 апреля на радиостанции московского метрополитена Михаил Ефремов провел запись объявлений остановок столичной подземки. Популярный актер стал одним из участников проекта «Голос метро», который приурочен к 80-летнему юбилею московского метрополитена. Торжественная дата отмечается 15 мая. Предполагается, что с этого дня …
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3 апреля 2015, 03:05