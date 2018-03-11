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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.

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Депутат Милонов хочет создать детскую обязательную патриотическую организацию

Депутат Милонов хочет создать детскую обязательную патриотическую организацию

Скандально известный депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов предлагает создать детскую патриотическую организацию. По мнению Милонова, вступление в нее должно быть обязательным для каждого ребенка после окончания детсада. Об этом сообщают «Известия».
 
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5 июля «ТЕРРА – РЕН ТВ» покажет «Игру престолов»!

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Виталий Милонов хочет запретить сериал «Игра престолов»

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Станции московского метро будет объявлять актер Михаил Ефремов

Станции московского метро будет объявлять актер Михаил Ефремов

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