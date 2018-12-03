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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного 
3 декабря 2018, 11:53
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.

Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них 
3 декабря 2018, 09:54
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

В понедельник, 3 декабря, в 14:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11». В составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Это будет уже 
3 декабря 2018, 09:31
Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

30 июля в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российская сборная заняла третье место в общем медальном зачете.
31 июля 2017, 01:08
Тольяттинские атлеты покорили гири

Тольяттинские атлеты покорили гири

В Санкт-Петербурге на чемпионате мира по армлифтингу (версия APL) триумфально выступили атлеты Самарской области. В турнире участвовали более 130 спортсменов из 18-ти стран мира. 

Армлифтинг - силовой вид спорта, в котором соревнуются на силу хвата. В рамках петербургского чемпионата второй раз 

23 мая 2017, 07:17
Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью

Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью

Метатель молота, 26-летний Павел Файдек, который три дня назад завоевал «золото» на чемпионате мира - 2015, оплатил проезд в пекинском такси своей медалью. Молотобоец на следующий день даже не вспомнил, куда пропала его награда, и обратился в полицию, чтобы те 
26 августа 2015, 02:50
Самарские вертолетчицы стали трехкратными чемпионками мира

Самарские вертолетчицы стали трехкратными чемпионками мира

Летчики-инструкторы самарского филиала Центрального спортивного клуба армии ЦСК ВВС Людмила Косенкова и Елена Прокофьева стали трехкратными абсолютными чемпионками мира по вертолетному спорту.
 
Соревнования пятнадцатого по счету мирового форума спортсменов-вертолетчиков только что завершились в Польше. Об этом рассказал начальник ЦСК ВВС 
18 августа 2015, 04:34
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