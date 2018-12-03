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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
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3 декабря 2018, 11:53
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
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3 декабря 2018, 09:54
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3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
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3 декабря 2018, 09:31
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Сборная России показала лучший результат за последние 23 года
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31 июля 2017, 01:08
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Тольяттинские атлеты покорили гири
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23 мая 2017, 07:17
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Пьяный чемпион-легкоатлет заплатил за такси золотой медалью
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26 августа 2015, 02:50
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Самарские вертолетчицы стали трехкратными чемпионками мира
Летчики-инструкторы самарского филиала Центрального спортивного клуба армии ЦСК ВВС Людмила Косенкова и Елена Прокофьева стали трехкратными абсолютными чемпионками мира по вертолетному спорту.
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18 августа 2015, 04:34