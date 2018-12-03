В Санкт-Петербурге на чемпионате мира по армлифтингу (версия APL) триумфально выступили атлеты Самарской области. В турнире участвовали более 130 спортсменов из 18-ти стран мира.

Армлифтинг - силовой вид спорта, в котором соревнуются на силу хвата. В рамках петербургского чемпионата второй раз …