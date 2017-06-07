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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

Блогер Олег Кокорев разбирался "стоит ли страховаться от укуса клеща?" "Я изучил этот вопрос на случае со своим ребенком. Пришли в обычную поликлинику, показали клеща, место укуса и получили направление в лабораторию СЭС для проверки клеща. Она у нас 
7 июня 2017, 06:00
В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж

Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
По данным ГИМС, в прошлом 

7 июня 2017, 05:04
Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами

Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде местные жители массово разворовывают деревья, которые добровольцы купили в складчину, на свои личные сбережения. Неприятное явление обнаружили в сквере с фонтанчиками, расположенном между Центральной площадью и гостиницей "Жигули". Неизвестные выкопали 
6 июня 2017, 09:00
В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара

В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара

Блогер Жанна Скокова сообщает, что "в Самаре опять взломали Реальное училище, над зданием нависла новая угроза пожара". "На днях в ВМИ выломали несколько дверей. И пока власти города, как обычно, что-то решают, в здании хозяйничают мародеры. Выносят все, что можно 

6 июня 2017, 05:55
В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

6 июня 2017, 03:15
Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
Как уже сообщала «ТЕРРА», руководитель самарского городского департамента градостроительства Сергей Рубаков проведет два месяца под домашним арестом. Такую меру пресечения в этот понедельник, 5 июня, ему 

6 июня 2017, 02:51
Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около 
6 июня 2017, 09:07
В Загородном парке появилась

В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"

Блогер human_oid обращается к властям Самары с просьбой найти тех строителей-злоумышленников, которые десятки тонн грунта выбросили на живописном склоне Загородного парка. "Еще в прошлом году они копали чуть выше в парке. Прокладывали коллектор. Оттуда грунт и вывозили. Нагадили, а приводить 

6 июня 2017, 06:32
На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

В воскресенье, 4 июня, в Кировском районе Самары на ходу загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что 

5 июня 2017, 09:57
Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, 
2 июня 2017, 11:41
Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель

Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель

Пассажирское судно село на мель на Волге в Нижегородской области. На борту теплохода «Очарованный странник» плыло около 150 человек, информируют в региональных экстренных службах.
Все произошло близ населенного пункта Васильсурск. Круизный лайнер шел рейсом из Казани в российскую столицу. На 

30 мая 2017, 02:09
Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Начало лета, по прогнозам синоптиков, будет не самым теплым. Средняя температура воздуха ожидается  на 1-2 градуса ниже привычной. При этом пляжный сезон чиновники планируют открыть уже 15 июня.  К этому времени должны быть получены все санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон 

30 мая 2017, 12:02
Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео

Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео

Известному российскому артисту Николаю Баскову понравилась заправка в Сызрани! В своем Instagram он выложил короткий видеоролик, в котором громко восхищается комфортом заправочной станции и отмечает приветливый персонал. В ответ Басков получил поцелуй от продавца. Потом Марина Шульц, оператор АЗС, призналась, 

29 мая 2017, 04:54
Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Блогер Анна Носова обращается к строителям, которые "решили не заморачиваться и оставили гору выкопанной земли в одном из удивительных мест самарского Загородного парка - на его склоне". "В преддверии ЧМ-2018 тут решили обновить канализационные коллекторы. Дело, как говорится, благое. 
24 марта 2017, 06:08
В Самаре установили памятник моллюску эпохи динозавров

В Самаре установили памятник моллюску эпохи динозавров

В новом сквере у Загородного парка Самары, создание которого завершается в рамках реконструкции улицы Ново-Садовой, появилась альпийская горка. Центральной фигурой композиции, созданной профессиональным архитектором, стала бронзовая скульптура аммонита.

Бронзовый аммонит, установленный на альпийской горке у Загородного парка, символизирует своей спиралью, по 

16 сентября 2016, 01:57
В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?

В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?

Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... 
25 августа 2016, 10:19
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