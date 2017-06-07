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В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»
Блогер Олег Кокорев разбирался "стоит ли страховаться от укуса клеща?" "Я изучил этот вопрос на случае со своим ребенком. Пришли в обычную поликлинику, показали клеща, место укуса и получили направление в лабораторию СЭС для проверки клеща. Она у нас …
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7 июня 2017, 06:00
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В Самарской области этим летом будет открыт 21 официальный пляж
Они расположены на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска и Отрадного. За качеством воды в водоемах будут следить специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Мониторинг будет проводиться на 21 точке, оценивая санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
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7 июня 2017, 05:04
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Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде местные жители массово разворовывают деревья, которые добровольцы купили в складчину, на свои личные сбережения. Неприятное явление обнаружили в сквере с фонтанчиками, расположенном между Центральной площадью и гостиницей "Жигули". Неизвестные выкопали …
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6 июня 2017, 09:00
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В Самаре снова атаковали Реальное училище, здание под угрозой пожара
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6 июня 2017, 05:55
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В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге
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6 июня 2017, 03:15
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Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука
Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
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6 июня 2017, 02:51
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07
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В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"
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6 июня 2017, 06:32
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На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео
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5 июня 2017, 09:57
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Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана
В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, …
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2 июня 2017, 11:41
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Не по фарватеру: На Волге теплоход со 143 людьми на борту сел на мель
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30 мая 2017, 02:09
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Когда в Самаре стартует пляжный сезон?
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30 мая 2017, 12:02
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Николай Басков попросил сызранского продавца подарить ему поцелуй, есть видео
Известному российскому артисту Николаю Баскову понравилась заправка в Сызрани! В своем Instagram он выложил короткий видеоролик, в котором громко восхищается комфортом заправочной станции и отмечает приветливый персонал. В ответ Басков получил поцелуй от продавца. Потом Марина Шульц, оператор АЗС, призналась, …
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29 мая 2017, 04:54
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Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018
Блогер Анна Носова обращается к строителям, которые "решили не заморачиваться и оставили гору выкопанной земли в одном из удивительных мест самарского Загородного парка - на его склоне". "В преддверии ЧМ-2018 тут решили обновить канализационные коллекторы. Дело, как говорится, благое. …
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24 марта 2017, 06:08
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В Самаре установили памятник моллюску эпохи динозавров
В новом сквере у Загородного парка Самары, создание которого завершается в рамках реконструкции улицы Ново-Садовой, появилась альпийская горка. Центральной фигурой композиции, созданной профессиональным архитектором, стала бронзовая скульптура аммонита.
Бронзовый аммонит, установленный на альпийской горке у Загородного парка, символизирует своей спиралью, по …
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16 сентября 2016, 01:57
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В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?
Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... …
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25 августа 2016, 10:19