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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.

Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в 
23 июля 2018, 04:40
На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит 

20 июля 2018, 09:48
Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.

После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции 

17 июля 2018, 04:12
Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре

На двух улицах в Самаре из-за строительства газопровода будет ограничено движение транспорта. С 00:00 17 июля до 24:00 1 августа будет перекрыта улица Энтузиастов на участке протяженностью 30 метров от проспекта Карла Маркса. С 00:00 30 июля до 24:00 7 
12 июля 2018, 12:28
Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. 
10 июля 2018, 02:19
Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства 
9 июля 2018, 02:08
Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре

Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, которое затянулось на три года. Начат 8-й из 11 этапов надвижки пролета мостового перехода. В этом году из бюджета дополнительно выделят 700 миллионов рублей. Напомним, общая протяженность мостового перехода через реку Самару, на котором 

1 июня 2018, 08:01
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