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Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста
Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.
Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в …
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23 июля 2018, 04:40
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На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей
Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.
Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит …
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20 июля 2018, 09:48
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Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста
Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.
После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции …
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17 июля 2018, 04:12
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Из-за строительства газопровода перекроют две улицы в Самаре
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12 июля 2018, 12:28
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Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста
В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. …
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10 июля 2018, 02:19
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Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области
В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства …
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9 июля 2018, 02:08
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Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре
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1 июня 2018, 08:01