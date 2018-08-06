Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.



Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства …