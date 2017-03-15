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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Ровно 6 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского "Живого Журнала". Грядущая премия 
14 марта 2017, 03:22
Появилось видео, как будет выглядеть

Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре

В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы 

14 марта 2017, 01:54
Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Реванш не состоялся - в матче 19 тура чемпионата России "Крылья Советов" во второй раз за сезон проиграли "Уфе" (детали поединка в нашем отчёте).

Мужики с берегов Дона - представляем футбольный 

14 марта 2017, 01:18
В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

На улице Стара-Загора прямо на дорогу рухнул строительный кран. Информация о происшествии в Самаре и видео появились в социальной сети.
«Едем сегодня по Стара-Загоре в сторону кольца Кирова, смотрим - пробка. Проезжаем и видим, как упала часть строительного крана. Сам 

14 марта 2017, 07:27
Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?

Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?

На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную 

13 марта 2017, 03:56
В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
10 марта 2017, 10:17
В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров

В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Тех, чьи посты в минувшем году вызвали наибольший резонанс и интерес в Сети. Ровно 6 лет назад, в 2011 году телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто 

9 марта 2017, 01:30
В Самаре на опасном месте 20 водителей пробили колеса, есть видео

В Самаре на опасном месте 20 водителей пробили колеса, есть видео

Более 20 самарских водителей пробили колеса, переезжая трамвайные пути на пересечении улиц Промышленности и Гагарина. Ширина разрезов на каждом колесе составила около 5 см. По словам пострадавших, все инциденты произошли в понедельник, 6 марта. В сети появилось видео с места 
7 марта 2017, 03:00
Лучшим блогером сентября стал mr_espozito

Лучшим блогером сентября стал mr_espozito

Телерадиокомпания "ТЕРРА" назвала имя лучшего блогера сентября. Им стал Дмитрий Ширяев, более известный в интернет-сообществе как mr_espozito. Свою страничку он ведет на протяжении 8 лет, а по итогам 2014-го стал "джентльменом года", одержав победу в одной из номинаций ежегодного конкурса 
5 ноября 2015, 10:26
Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями

Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями

На одну исполнившуюся детскую мечту в Самаре стало больше. Это вдвойне ценно, когда речь идет о ребенке с ограниченными возможностями. Победительница конкурса "Лучший блогер месяца", организованного телерадиокомпанией "ТЕРРА", отдала свой приз девочке с ДЦП.
 
10-летняя Варя Харитонова любит читать, 
23 июля 2015, 09:56

"ТЕРРА" наградила лучших блогеров года

Церемония награждения лауреатов 4-й ежегодной премии «Блогер года» по версии телерадиокомпании «ТЕРРА» и самарского ЖЖ-сообщества состоялась в уютном ресторане сербской кухни «Балкан-гриль». Присутствующим мероприятие запомнится щедрыми угощениями, теплой атмосферой и, конечно же, одиночным пикетом блогера l_exx, вышедшего в начале церемонии 
30 марта 2015, 08:15
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