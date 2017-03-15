10 марта в телестудии телерадиокомпании «ТЕРРА» была проведена жеребьевка шестого ежегодного конкурса «Блогер года – 2016». Общее количество номинантов - 32, 12 из них - лучшие блогеры по результатам голосования каждого месяца. Еще 20 допущены к мероприятию согласно местам в рейтинге самарских блогеров и результатам предварительного раунда конкурса. За ходом жеребьевки следили жюри из числа блогеров - участников конкурса.
Напомним, ровно шесть лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского «Живого Журнала». Грядущая премия «Блогер года - 2016» - самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
Публикуем видеозапись жеребьевки.
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