Телерадиокомпания "ТЕРРА" назвала имя лучшего блогера сентября. Им стал Дмитрий Ширяев, более известный в интернет-сообществе как mr_espozito. Свою страничку он ведет на протяжении 8 лет, а по итогам 2014-го стал "джентльменом года", одержав победу в одной из номинаций ежегодного конкурса …