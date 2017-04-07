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В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»
В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, …
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7 апреля 2017, 05:48
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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео
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6 апреля 2017, 04:57
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Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео
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6 апреля 2017, 03:55
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Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
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6 апреля 2017, 03:12
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Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону
В Сети появилось видео и фотографии с места взрыва в Ростове-на-Дону. Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в …
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6 апреля 2017, 02:30
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В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову
Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря …
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5 апреля 2017, 05:40
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Фото в блогах: «Ямы на дорогах»
В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- …
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5 апреля 2017, 06:24
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В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»
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5 апреля 2017, 06:21
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе
«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в …
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12 октября 2015, 04:14
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В Самаре Московское шоссе в районе Ново-Вокзальной открыто
Сегодня, 12 октября, в Самаре открыли движение транспорта по Московскому шоссе на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Капитальный ремонт трамвайных путей закончился там раньше обещанного срока – магистраль предполагали открыть лишь в ноябре.
Отметим, в настоящее время в Самаре …
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12 октября 2015, 11:28
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В Самаре из-за перекладки рельсов изменили движение 7-го и 11-го трамваев
Новые изменения в схемах движения общественного транспорта Самары. По новой схеме временно будут ходить трамваи №7 и №11. Это связано с переустройством трамвайных путей на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной.
Трамваи №7 временно будут следовать по схеме: …
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14 сентября 2015, 04:26