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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В блогах: зона комфорта на «Поляне Фрунзе»

В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, 

7 апреля 2017, 05:48
В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Санкт-Петербурге произошел новый взрыв. ЧП случилось примерно 15:05 в 16-этажном доме на проспекте Солидарности. По словам очевидцев, были слышны два хлопка на уровне 12 или 13 этажа. В результате обрушилась часть стены здания. В Сети появилось видео с последствиям 
6 апреля 2017, 04:57
Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

Момент взрыва у ростовской школы сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в Ростове-на-Дону. На записи также видно человека, который, предположительно, оставил замаскированное под фонарик взрывное устройство на улице. Человек в темной одежде положил предмет прямо на тротуаре и быстро удалился. Через некоторое 
6 апреля 2017, 03:55
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

В Сети появилось видео и фотографии с места взрыва в Ростове-на-Дону. Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в 
6 апреля 2017, 02:30
В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря 
5 апреля 2017, 05:40
Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- 
5 апреля 2017, 06:24
В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским 

5 апреля 2017, 06:21
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе

В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе

«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в 
12 октября 2015, 04:14
В Самаре Московское шоссе в районе Ново-Вокзальной открыто

В Самаре Московское шоссе в районе Ново-Вокзальной открыто

Сегодня, 12 октября, в Самаре открыли движение транспорта по Московскому шоссе на пересечении с улицей Ново-Вокзальной. Капитальный ремонт трамвайных путей закончился там раньше обещанного срока – магистраль предполагали открыть лишь в ноябре.

Отметим, в настоящее время в Самаре 
12 октября 2015, 11:28
В Самаре из-за перекладки рельсов изменили движение 7-го и 11-го трамваев

В Самаре из-за перекладки рельсов изменили движение 7-го и 11-го трамваев

Новые изменения в схемах движения общественного транспорта Самары. По новой схеме временно будут ходить трамваи №7 и №11. Это связано с переустройством трамвайных путей на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной

Трамваи №7 временно будут следовать по схеме: 
14 сентября 2015, 04:26
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