На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: «Что в тренде нынче»
Блогер Дмитрий Ширяев побывал на «Ярмарке профессионального образования» в Красноглинском районе. «Это мероприятие устроил отдел по делам детей и молодежи местной администрации. Это хорошо. Но вот органам от институтов и прочих колледжей стоило бы лучше натаскивать своих анонсеров. Подойдя …
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24 марта 2017, 04:20
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В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
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24 марта 2017, 04:03
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Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото
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24 марта 2017, 02:00
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Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео
Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.
Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат …
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24 марта 2017, 11:56
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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы
Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного …
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24 марта 2017, 06:21
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В блогах: ТЦ "Московский" трансформируется в "Восточный базар"
Блогер Дмитрий Ширяев поведал, что известный самарский торговый центр "Московский" потихоньку трансформируется в "Восточный базар". "Запустение, дикие взгляды продавцов из южных республик, пытающихся впарить тебе хурму и прочие апельсины. Вот это все можно наблюдать в данный момент в одном …
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23 марта 2017, 07:16
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В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото
В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.
На данном участке изменится схема движения. …
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22 марта 2017, 10:56
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Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре
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21 марта 2017, 04:38
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В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями
Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 …
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21 марта 2017, 04:24
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Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»
В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.
«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.
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17 марта 2017, 02:48
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Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»
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15 марта 2017, 02:25
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54
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После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду
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10 марта 2017, 03:19
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В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото
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10 марта 2017, 11:51
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Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года
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25 января 2017, 03:18