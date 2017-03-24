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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2017г 
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Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.

«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.

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17 марта 2017, 02:48
Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»

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В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

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10 марта 2017, 11:51
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».

Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и 
25 января 2017, 03:18
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