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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары

Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по 
24 мая 2018, 02:26
В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»

В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»

Самарец Андрей Шмуров опять пишет в "Фейсбуке" про необъяснимую логику Сбербанка. В прославившемся на весь город отделении рядом с оживленным перекрестком Масленникова/Мичурина все тот же бардак: из трех банкоматов по-прежнему работает только один. Духота, очередь, ворчание, ярость - вот 
23 мая 2018, 09:00
В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»

В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»

В группе "Строй область" в "Фейсбуке" рассказали, что школьник из Самары выиграл 90 тысяч рублей у знатоков легендарной телеигры «Что? Где? Когда?». Саша задал вопрос о турецком языке. В зал внесли восточный стакан с чаем - армуд. Традиционно такие 
23 мая 2018, 06:28
В блогах: «И снова о Сбербанке»

В блогах: «И снова о Сбербанке»

В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский 
23 мая 2018, 05:59
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

В Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео 
21 мая 2018, 07:01
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
21 мая 2018, 09:45
Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары

Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары

В Самаре компания MonoStudio готовит к выпуску новую компьютерную игру в жанр дизельпанк-RPG -  Insomnia: The Ark. В сети появился новый трейлер. Геймеры сравнивают новинку с известными играми Fallout и BioShock. Деньги на создание игры разработчики собирали на краудфандинговой платформе. 

18 мая 2018, 09:36
Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма 

14 мая 2018, 05:30
Водительские права и загранпаспорта подорожают

Водительские права и загранпаспорта подорожают

В России в полтора раза подорожают водительские права нового поколения и биометрические загранпаспорта. Соответствующую инициативу МВД поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Теперь госпошлина на права возрастет с 2-х до 3-х тысяч, на паспорт - с 3,5 до 5 тысяч. 

6 июня 2017, 11:11
МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

Предложение МВД России об увеличении пошлин на загранпаспорта и водительские права поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект закона одобрит кабмин, он будет внесен в Государственную думу.
Госпошлины за оформление водительских прав нового образца увеличатся с 2 000 

6 июня 2017, 10:04
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