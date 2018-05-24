|
В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары
Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по …
|
24 мая 2018, 02:26
|
В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»
Самарец Андрей Шмуров опять пишет в "Фейсбуке" про необъяснимую логику Сбербанка. В прославившемся на весь город отделении рядом с оживленным перекрестком Масленникова/Мичурина все тот же бардак: из трех банкоматов по-прежнему работает только один. Духота, очередь, ворчание, ярость - вот …
|
23 мая 2018, 09:00
|
В блогах: «Школьник из Самары выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 90 тысяч рублей»
В группе "Строй область" в "Фейсбуке" рассказали, что школьник из Самары выиграл 90 тысяч рублей у знатоков легендарной телеигры «Что? Где? Когда?». Саша задал вопрос о турецком языке. В зал внесли восточный стакан с чаем - армуд. Традиционно такие …
|
23 мая 2018, 06:28
|
В блогах: «И снова о Сбербанке»
В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский …
|
23 мая 2018, 05:59
|
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре
|
21 мая 2018, 07:01
|
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
|
21 мая 2018, 09:45
|
Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары
|
18 мая 2018, 09:36
|
Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
|
14 мая 2018, 05:30
|
Водительские права и загранпаспорта подорожают
|
6 июня 2017, 11:11
|
МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права
Предложение МВД России об увеличении пошлин на загранпаспорта и водительские права поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект закона одобрит кабмин, он будет внесен в Государственную думу.
|
6 июня 2017, 10:04