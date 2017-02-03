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Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео
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3 февраля 2017, 03:47
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Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
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1 февраля 2017, 01:38
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Появилось видео с новой самарской улицей
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31 января 2017, 03:22
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В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед
В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно …
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24 января 2017, 05:36
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В Самарской области задержали банду овцекрадов
В Самарской области заведено уголовное дело на похитителей скота, передает сайт областного главка полиции.
Злоумышленники пытались украсть овец из сарая в поселке Нижнеозерецкий Приволжского района. Их преступное намерение раскрыл владелец скота и сообщил в полицию.
Полицейские установили личности …
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16 января 2017, 10:13
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В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей
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9 января 2017, 10:11
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В Жигулевске безработный обокрал пенсионерку прямо в банке
Из сумки женщины вытащили 16 тысяч рублей в одном из отделений одного из банков Жигулевска.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили и опросили свидетелей, изъяли необходимые улики. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался нигде не работающий местный 34-летний …
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3 января 2017, 04:56
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В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей
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20 декабря 2016, 10:40
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Россияне скупятся
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16 июня 2014, 11:04
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В Самарской области мужчина похитил пожертвования на лечение ребенка
Как сообщили в областной полиции, преступление было совершено в торговом зале одного из магазинов в посёлке Рассвет на территории Ставропольского района губернии.
Неизвестный мужчина открыто похитил стеклянный ящик с пожертвованиями, предназначенными для лечения малолетнего ребенка. Полицейские провели опрос очевидцев случившегося, собрали …
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15 января 2014, 05:05