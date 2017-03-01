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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
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1 марта 2017, 10:37
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»
Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах …
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28 февраля 2017, 04:12
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Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре
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28 февраля 2017, 02:50
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В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
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28 февраля 2017, 10:00
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Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
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27 февраля 2017, 03:13
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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
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27 февраля 2017, 10:11
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Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову
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20 февраля 2017, 06:45
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В Самаре на ул. Калинина в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина-пешеход
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4 июня 2014, 11:25