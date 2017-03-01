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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

Во вторник, 28 февраля, в Тольятти под колесами автомобиля погибла женщина. ДТП произошло в районе кладбища на улице Баныкина. Фото с места происшествия появилось в соцсети. Местные жители сообщили, что погибшая не имела определенного места жительства. Ее тело охраняли бродячие 
1 марта 2017, 10:37
В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По 

1 марта 2017, 10:26
Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах 
28 февраля 2017, 04:12
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП на дороге Самара – Чапаевск. По словам автора поста, неподалеку от совхоза «Молодая Гвардия» водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением. Машина развернувшись пробила ограждение моста и повисла над обрывом. По сообщению 
28 февраля 2017, 10:00
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном 
27 февраля 2017, 10:11
Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации 

20 февраля 2017, 06:45
В Самаре на ул. Калинина в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина-пешеход

В Самаре на ул. Калинина в ДТП с «КамАЗом» пострадала женщина-пешеход

Об аварии, произошедшей во вторник, 3 июня, на пересечении улиц Калинина и Свободы, стало известно от очевидца. Житель Самары рассказал, что видел пожарную машину, врезавшуюся в дерево возле дома №10а на ул. Калинина. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, 

4 июня 2014, 11:25
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