Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки … В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась