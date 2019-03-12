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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
12 марта 2019, 04:20
В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины

Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, 
12 марта 2019, 03:11
Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец едва не лишился кухонного гарнитура из-за долгов за коммунальные услуги. Судебные приставы завели два исполнительных производства на жителя Кошкинского района. Мужчина долгое время не перечислял деньги за коммунальные услуги, и его долг составил 45 тысяч рублей. Хотя в отношении 
12 марта 2019, 02:43
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Перед Железнодорожным районным судом в Самаре предстала 33-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве. По версии следствия, она ранила кухонным ножом в грудь своего бывшего супруга, с которым до 2005 года находилась в браке и воспитывала двоих детей. Служители Фемиды рассмотрели 
12 марта 2019, 08:10
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
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