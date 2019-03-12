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Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду
С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
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12 марта 2019, 04:20
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В Самарской области из кузова мусоровоза выпал труп мужчины
Жуткую находку обнаружили на полигоне «Преображенка» в Самарской области. При выгрузке мусора из грузовика Scania вместе с отходами выпало тело мужчины. На трупе были заметны следы сдавливания от пресса мусоровоза. Погибший - неизвестный мужчина примерно 40-50 лет, среднего телосложения, светловолосый, …
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12 марта 2019, 03:11
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Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
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12 марта 2019, 02:43
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
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12 марта 2019, 08:10
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В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
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11 марта 2019, 03:58
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
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7 марта 2019, 09:50
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