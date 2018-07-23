На днях в полицию обратился 66-летний житель Похвистневского района. Он рассказал, что его родной сын угрожал ему убийством, требуя денег. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал своему отпрыску 100 рублей.

Полицейские проверили места, где мог находиться подозреваемый, и обнаружили его. Свою …