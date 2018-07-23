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«Любовь к чтению»: В Сызрани «Нива» протаранила киоск свежей прессы
Вчера, 20 июля, поздно вечером в Юго-Западном районе Сызрани «Нива» протаранила киоск «Роспечати», передает «Маленькая Сызрань».
По предварительным сведениям, внедорожник ехал по автодороге вдоль Центральной горбольницы, водитель неожиданно потерял управление и на полном ходу врезался в киоск, в …
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21 июля 2018, 05:00
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Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти
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20 июля 2018, 07:46
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В час пик на Ново-Садовой в Самаре столкнулись пять машин
В пятницу, 20 июля, на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко в Октябрьском районе Самары произошло столкновение пяти автомобилей. Это случилось неподалеку от станции метро «Алабинская». По предварительным данным, обошлось без жертв, пишут в паблике «ДТП 163 Самара».
Судя …
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20 июля 2018, 07:28
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Семья из Самарской области возвращалась из Крыма и попала в ДТП: погиб ребенок
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20 июля 2018, 03:03
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Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области
Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как …
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30 апреля 2018, 08:06
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Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево
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3 февраля 2018, 02:30
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Житель Похвистневского района отобрал у отца деньги, угрожая ножом
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10 января 2018, 04:13
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В Похвистнево старший брат проткнул ножом живот младшего в доме мамы
В Похвистнево мужчина ударил своего младшего брата ножом. Информация о пострадавшем, доставленном в районную больницу, поступила полицейским от медиков. 49-летнего местного жителя проткнули в живот, задев печень. Полицейские выяснили, что рану мужчине нанес его старший брат 53 лет. Подозреваемый в …
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10 января 2018, 10:01