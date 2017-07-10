Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит В Самарской области разыскивают без вести пропавшую девушку. Последний раз ее видели в конце июня. По предварительной информации, в ночь на 28 июня 2017 года она ушла из дома и не вернулась. Инцидент произошел в селе Большая Глушица. В социальных …