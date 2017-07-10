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Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит
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10 июля 2017, 12:44
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Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом
В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. …
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7 июля 2017, 11:14
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В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
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6 июля 2017, 11:23
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Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом
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5 июля 2017, 02:24
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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео
В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера …
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3 июля 2017, 10:47
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Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон
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2 июля 2017, 12:29
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В Самарской области прорвало дамбу, разрушена дорога
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29 июня 2017, 04:32
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Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело
Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».
Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло …
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28 июня 2017, 09:52
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В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи
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27 июня 2017, 06:36
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ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив
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27 июня 2017, 06:20
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Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке
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27 июня 2017, 03:55
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Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США
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16 июня 2017, 10:12
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В блогах: арбуз в кустах
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся …
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28 июля 2016, 06:32
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Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни
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3 августа 2015, 07:37
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В Самаре официально продавать арбузы можно с 15 июля
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25 июня 2015, 04:49
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В Самаре будут работать 85 точек по продаже арбузов
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21 июля 2014, 02:46