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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит

Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит

В Самарской области разыскивают без вести пропавшую девушку. Последний раз ее видели в конце июня. По предварительной информации, в ночь на 28 июня 2017 года она ушла из дома и не вернулась. Инцидент произошел в селе Большая Глушица. В социальных 
10 июля 2017, 12:44
Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА»  сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. 
7 июля 2017, 11:14
В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В четверг, 6 июля, в Самарской области начали устранять последствия вчерашнего урагана. В Самаре зафиксировано около 60 случаев падения деревьев. Есть сообщения о снесенных остановочных павильонах и рекламных щитах. По данным МЧС, в городе повреждено не менее семи автомобилей и 
6 июля 2017, 11:23
Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

Прицельный огонь: Из-за молнии в Ульяновске загорелся деревянный дом

В Ульяновске молния ударила в деревянный дом. Это стало причиной пожара, сообщают региональные информагентства со ссылкой на МЧС.
Инцидент случился в Ленинском районе города. Вечером в Карлинской роще во время грозы произошло возгорание частного дачного строения.
На место происшествия оперативно 

5 июля 2017, 02:24
Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера 

3 июля 2017, 10:47
Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон

Крупный пожар на рынке в Управленческом: горели склад и торговый павильон

Сегодня, 2 июня, рано утром в Самаре случиался крупный пожар. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, на рынке в посёлке Управленческий загорелись склад и торговый павильон.
 
Тревожный вызов поступил в 4:43. О задымлении на рынке сообщили местные жители. 
2 июля 2017, 12:29
В Самарской области прорвало дамбу, разрушена дорога

В Самарской области прорвало дамбу, разрушена дорога

Отряд самарских спасателей отправлен на место ЧП. В среду, 28 июня, в Самарской области прорвало дамбу. Это случилось из-за подъема уровня воды в пруду Центральный. Он находится в селе Колокольцовка, в Красноармейском районе.

«Произошло частичное размытие грунта дамбы. В 
29 июня 2017, 04:32
Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Халатность на 25 миллионов: по факту пожара на РКЦ «Прогресс» завели уголовное дело

Пожар на РКЦ «Прогресс», в результате которого предприятию был причинен ущерб на 25 млн рублей, стал поводом для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье «Халатность».

Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло в октябре 2016 года. Возгорание произошло 
28 июня 2017, 09:52
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

Движение вагонов трамваев 13, 7 и 23 парализовано как вниз, так и вверх по улице Ставропольской. Сотни людей идут пешком. Причина ЧП пока неясна. 

 
27 июня 2017, 06:36
ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

Жив остался, что называется, чудом. На улице Луначарского, где возводится 25-этажный жилой дом, с большой высоты рухнула люлька с цементным раствором. Рамиз Кадыров рассказывает, именно на его Камаз эти утром обрушалась люлька, которой поднимали наверх раствор. Она весила около двух 

27 июня 2017, 06:20
Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке

Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке

Во вторник, 27 июня, на одной из самарских строек произошло ЧП. На грузовик «КамАЗ» упала люлька, с помощью которой поднимали цемент. В этот момент водитель как раз начал забираться в кабину. По словам строителей, повезло, что он не успел сесть 

27 июня 2017, 03:55
Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США

Дирижабль загорелся и упал на турнире по гольфу в США

Чрезвычайное происшествие на турнире по гольфу в Соединенных Штатах едва не стало причиной гибели людей. Дирижабль загорелся в воздухе и рухнул рядом с полем. В результате инцидента пилот получил сильные ожоги лица и рук.
Летательный аппарат работал во время матча. 

16 июня 2017, 10:12
В блогах: арбуз в кустах

В блогах: арбуз в кустах

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся 
28 июля 2016, 06:32
Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни

Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни

3 августа управление федеральной надзорной службы по Москве предъявило новые требования к продаже бахчевых.
3 августа 2015, 07:37
В Самаре официально продавать арбузы можно с 15 июля

В Самаре официально продавать арбузы можно с 15 июля

В этом году каждую партию бахчевых культур должна сопровождать декларация соответствия. Об этом рассказали представители регионального управления Роспотребнадзора. 

Официальная торговля арбузами и дынями разрешена с 15 июля. Продавать их можно только с поддонов, и ни в коем случае бахчевые нельзя 
25 июня 2015, 04:49
В Самаре будут работать 85 точек по продаже арбузов

В Самаре будут работать 85 точек по продаже арбузов

В 2014 году в Самаре откроются 85 сезонных точек, торгующих арбузами и дынями, сообщает мэрия. Первые из них уже начали свою работу. Ко всем точкам предъявлены единые требования по соблюдению санитарных норм, правил благоустройства и внешнего оформления. Продажи бахчевых культур 

21 июля 2014, 02:46
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