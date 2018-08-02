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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

В Самарском районном суде завершилось заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По решению судьи он проведет под стражей два месяца, сообщил корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий.

Напомним, что сам 
2 августа 2018, 05:37
В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении сотрудника ФКУ ИК-10 регионального УФСИН. По версии следствия, 26 июля на одной из баз отдыха в поселке Красная Глинка начальник отдела по воспитательный работе с осужденными колонии № 10 
2 августа 2018, 05:07
Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина 
2 августа 2018, 04:27
В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти сотрудники спецслужб задержали двух местных жителей, которых подозревают в попытке дать солидную взятку. Один из них работает рекламным агентом, а второй — директором местной ООО. Эти люди узнали, что в офисе одной из коммерческих тольяттинских фирм проводились оперативные 
2 августа 2018, 01:03
Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. По его словам, работа учреждения ни разу не подвергалась детальной проверке.

«В послании я подчеркивал: никаких индульгенций 
1 августа 2018, 01:06
Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.

Напомним, Михаил 

1 августа 2018, 12:59
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

Сын спикера Губернской думы был задержан 25 июля с поличным при получении взятки. Офицеру передали 100 тысяч 

26 июля 2018, 03:05
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
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