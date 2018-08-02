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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца
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2 августа 2018, 05:37
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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке
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2 августа 2018, 05:07
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Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте
В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина …
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2 августа 2018, 04:27
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В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому
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2 августа 2018, 01:03
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Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок
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1 августа 2018, 01:06
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Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция
За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.
Напомним, Михаил …
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1 августа 2018, 12:59
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче
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27 июля 2018, 03:30
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В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
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26 июля 2018, 03:05
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца
Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной …
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25 июля 2018, 02:32