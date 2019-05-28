В Самаре обновили канализационный коллектор диаметром 600 мм в поселке Мехзавод. Он принимал все сточные воды и давно отработал отведенный ему нормативный срок эксплуатации. Как отметили в «РКС-Самара», по правилам, его должны были заменить еще на рубеже веков, но этого