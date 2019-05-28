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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО 
28 мая 2019, 10:13
Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

Пугали проверками: в Тольятти сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в вымогательстве денег у бизнесменов

После проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Автозаводского района Тольятти, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По информации облпрокуратуры, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Самарской области и главный специалист территориального отдела управления ведомства по региону были в сговоре и планировали 
28 мая 2019, 09:44
Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

Видео: в Сызрани женщина набросилась на собеседника с ножом при грудничке

В понедельник, 27 мая, в юго-западном районе Сызрани произошел скандал с применением насилия. Около ТЦ «Орион» поссорились женщина и мужчина — они громко и эмоционально выясняли отношения, а рядом стояла коляска, в которой находился ребенок. Прохожие засняли разборку на видео 
28 мая 2019, 09:01
В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, 
27 мая 2019, 04:13
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

26 мая в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации регионального управления МВД, 31-летний мужчина на двухколесном транспорте ехал по тротуару вдоль Московского шоссе. Напротив дома №15в его сбил 38-летний водитель на Hyundai Solaris, выезжавший из ворот.

В результате аварии 

27 мая 2019, 01:39
На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На нескольких улицах Самары отключат горячую воду

На следующей неделе в столице 63-го региона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. Без горячей воды на некоторое время останутся жители домов, расположенных в границах Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Гастелло, Санфировой, Мелекесской, Литвинова, Зубчаниновского 
25 мая 2019, 08:43
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Примерно в 08:13 24-летний водитель на «Мицубиси Лансер» двигался по улице Красноармейской в сторону Спортивной. На одном из участков мужчина нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути встречного направления. Там легковушка врезалась в «Шевроле 

21 мая 2019, 02:23
Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

В понедельник, 20 мая, в Самаре произошла массовая авария в тоннеле на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Там «паровозиком» на крайней левой полосе по направлению из города столкнулись четыре машины. Как рассказали в соцсети очевидцы, в ДТП участвовали три легковушки 
20 мая 2019, 03:00
В Самаре

В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии

Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название 
6 мая 2019, 08:38
В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили старый канализационный коллектор на Мехзаводе

В Самаре обновили канализационный коллектор диаметром 600 мм в поселке Мехзавод. Он принимал все сточные воды и давно отработал отведенный ему нормативный срок эксплуатации. Как отметили в «РКС-Самара», по правилам, его должны были заменить еще на рубеже веков, но этого 
23 апреля 2019, 05:04
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