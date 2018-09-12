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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21
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60 человек тушили крупный пожар в литейном цеху в Тольятти
Вчера, 7 сентября, поздно вечером в Тольятти вспыхнул крупный пожар. На улице Вокзальной в Автозаводском районе загорелось производственное здание, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Загорелось производственное здание. Пламя охватило территорию площадью в 300 квадратных метров. На тушение выезжало …
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8 сентября 2018, 04:45
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Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео
Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра в районе станции Кашпир под Сызранью загорелся маршрутный автобус. Как передает портал «КТВ Луч», водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех …
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8 сентября 2018, 02:56
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Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти
Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.
Огонь …
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6 сентября 2018, 01:53
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Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные …
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6 августа 2018, 10:13
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Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками
5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».
Напомним, обитатели …
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5 июля 2018, 01:30
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В Самаре сгорело здание бывшего санатория, есть фото и видео
Вчера, 5 декабря, в Самаре в районе улицы 5-й просеки случился сильный пожар. Пламя уничтожило 2-этажное здание, ранее бывшее санаторием. Как сообщают очевидцы в самарских группах соцсети «ВКонтакте» "Происшествия" и "Самара", площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. Также …
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6 декабря 2015, 11:41
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В Самаре Lexus врезался в дерево, пострадали 5 человек
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25 ноября 2013, 01:24