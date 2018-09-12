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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре перед судом предстанет водитель гидроцикла, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По  версии следствия, вечером 22 июля мужчина ехал по протоке рек Волга-Воложка напротив 8 Просеки вместе с 
12 сентября 2018, 10:44
Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре не позднее 1 октября 2019 года. Эта дата была озвучена в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. Учреждение разместится в здании, 

12 сентября 2018, 09:54
В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

Рано утром в среду, 12 сентября, вспыхнул пожар в частном доме № 11 по улице Молдавской в Сызрани. В 5:44 на место происшествия выехали 20  пожарных. К их приезду деревянная постройка уже  горела открытым пламенем, огнем было охвачено 50 квадратных 
12 сентября 2018, 09:21
60 человек тушили крупный пожар в литейном цеху в Тольятти

60 человек тушили крупный пожар в литейном цеху в Тольятти

Вчера, 7 сентября, поздно вечером в Тольятти вспыхнул крупный пожар. На улице Вокзальной в Автозаводском районе загорелось производственное здание, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелось производственное здание. Пламя охватило территорию площадью в 300 квадратных метров. На тушение выезжало 
8 сентября 2018, 04:45
Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео

Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео

Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра в районе станции Кашпир под Сызранью загорелся маршрутный автобус. Как передает портал «КТВ Луч», водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех 
8 сентября 2018, 02:56
Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Фото и видео: два человека погибли при пожаре на территории бывшего химзавода в Тольятти

Крупный пожар произошел 6 сентября в Тольятти, в результате которого погибли люди. По информации регионального Следкома, двое рабочих проводили сварочные работы на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». Неподалеку располагались бочки с топливом. Около 12:00 горючее по невыясненным причинам воспламенилось.

Огонь 
6 сентября 2018, 01:53
Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные 

6 августа 2018, 10:13
Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

Жители 5-й просеки в Самаре устроили собрание против застройки многоэтажками

5 июля жители самарской 5-й просеки организовали очередное собрание. Люди протестуют против застройки территории многоэтажными высотками. На встрече присутствуют советник директора Росгвардии Александр Хинштейн и глава Октябрьского района Алла Волчкова. Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРА-РЕН-ТВ».

Напомним, обитатели 

5 июля 2018, 01:30
В Самаре сгорело здание бывшего санатория, есть фото и видео

В Самаре сгорело здание бывшего санатория, есть фото и видео

Вчера, 5 декабря, в Самаре в районе улицы 5-й просеки случился сильный пожар. Пламя уничтожило 2-этажное здание, ранее бывшее санаторием. Как сообщают очевидцы в самарских группах соцсети «ВКонтакте» "Происшествия" и "Самара", площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. Также 
6 декабря 2015, 11:41
В Самаре Lexus врезался в дерево, пострадали 5 человек

В Самаре Lexus врезался в дерево, пострадали 5 человек

Самарские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла в субботу, 23 ноября, около 4 часов утра на участке улицы Советской Армии от Ново-Садовой до 5-й просеки. Возле дома № 295 по ул. Советской Армии Lexus 

25 ноября 2013, 01:24
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