Загоревшаяся в Сызрани маршрутка попала на видео Как передает портал «КТВ Луч», водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех … Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра в районе станции Кашпир под Сызранью загорелся маршрутный автобус., водитель почувствовал в салоне запах дыма напротив дома №1А по улице Маяковского. Мужчина быстро остановился и высадил всех