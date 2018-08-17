В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче



32-летняя пострадавшая рассказала … В Тольятти задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании. По материалам полиции, в ночь с 14 на 15 июля в одном из садовых товариществ Ставропольского района 39-летний мужчина напал на соседку по даче и надругался над ней.32-летняя пострадавшая рассказала