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Материалы по теме:

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
17 августа 2018, 12:45
В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании. По материалам полиции, в ночь с 14 на 15 июля в одном из садовых товариществ Ставропольского района 39-летний мужчина напал на соседку по даче и надругался над ней.

32-летняя пострадавшая рассказала 
17 августа 2018, 12:19
Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч

Суд Новокуйбышевска рассмотрел уголовное дело в отношении преподавателя одного из колледжей города. Женщину признали виновной в получении взятки.

По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Взятка была платой за проставление экзамена 
17 августа 2018, 11:55
83-летний пловец из Самарской области хочет доплыть до рекорда Гиннеса

83-летний пловец из Самарской области хочет доплыть до рекорда Гиннеса

Житель Красноярского района собирается поставить рекорд Гиннеса: 83-летний пловец Станислав Вязовский будет участвовать в уникальном open water старте в Нижнем Новгороде. Каждый день он тренируется на реке Сок, проплывая от 3 до 5 километров за тренировку.

В 2012 году, 
29 июля 2018, 11:40
На Волге оторвало дебаркадер от берега бассейна ЦСК ВВС (есть видео)

На Волге оторвало дебаркадер от берега бассейна ЦСК ВВС (есть видео)

Сегодня, 16 апреля, около 15:30 идущие сверху вниз по течению Волги массы льда натолкнулись на ледяной затор, образованный дебаркадером «Эковолга». В результате удерживающие плавучее сооружение крепления разрушились, судно двинулось вниз по течению, где столкнулось с дебаркадером самарского филиала ЦСКА. Оба 
16 апреля 2018, 10:40
Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира

Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира

Новокуйбышевская спортсменка Ирина Кривоногова стала двукратным призером первенства мира по плаванию, которое состоялось в американском Индианаполисе. Участвовало более 600 спортсменов из 93 стран: девушки от 14 до 17 лет, юноши от 15 от 18 лет. Ирина Кривоногова взяла две медали 
30 августа 2017, 09:05
Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях

Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях

В башкирском Салавате прошел турнир спортсменов-инвалидов всех категорий и первый этап Кубка России среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В числе 22 полученных наград самарских спортсменов 9 – золотых.
Турнир на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича проводится ежегодно. В нем участвуют 

8 ноября 2016, 06:38
Тольяттинский пловец побил мировой рекорд

Тольяттинский пловец побил мировой рекорд

Пока в Рио-де-Жанейро без участия российских спортсменов идут Паралимпийские игры, в Подмосковье отлученные от главного соревнования в жизни атлеты проводят свою открытую Паралимпиаду. Тольяттинский пловец Сергей Сухарев завоевал на ней для Самарской области первую золотую медаль.
Сухарев выступал на дистанции 

9 сентября 2016, 09:46
В Самаре проходит благотворительный марафон

В Самаре проходит благотворительный марафон "Добрый бег"

Сегодня на набережной Самары рядом с бассейном ЦСК ВВС проходит благотворительный марафон "Добрый бег", организованный Русфондом и организацией правильного бега "I love running". В забеге принимают участие 100 детей и около 200 взрослых. Дистанция - 5 км. Все собранные деньги 
17 апреля 2016, 12:28
В Самаре в бассейне ЦСК ВВС скончался 77-летний пловец

В Самаре в бассейне ЦСК ВВС скончался 77-летний пловец

Смерть пожилого мужчины констатировали сотрудники скорой помощи. Это произошло 4 февраля. По словам спасателя крытого бассейна ЦСК ВВС на Волжском проспекте, 77-летний пловец выбрался из воды около 11:30, было видно, что ему плохо, сообщает «Волга-Ньюс», ссылаясь на следователя Ленинского 
5 февраля 2015, 11:28
Из-за повреждения теплопровода бассейн и гостиница на Волжском проспекте отапливаются по резервной схеме

Из-за повреждения теплопровода бассейн и гостиница на Волжском проспекте отапливаются по резервной схеме

В Самаре проводятся работы по ликвидации повреждения на теплопроводе на Волжском проспекте. Как сообщили в пресс-службе «Волжской ТГК», ремонт начался в 10 часов утра. Два объекта – бассейн ЦСК ВВС и гостиница «Волга» отапливаются по резервной схеме. Планируется, что в 

6 марта 2014, 04:39
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