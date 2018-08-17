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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»
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17 августа 2018, 12:45
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В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче
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17 августа 2018, 12:19
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Преподаватель из Новокуйбышевска «оценила» экзамен в 25 тысяч
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17 августа 2018, 11:55
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83-летний пловец из Самарской области хочет доплыть до рекорда Гиннеса
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29 июля 2018, 11:40
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На Волге оторвало дебаркадер от берега бассейна ЦСК ВВС (есть видео)
Сегодня, 16 апреля, около 15:30 идущие сверху вниз по течению Волги массы льда натолкнулись на ледяной затор, образованный дебаркадером «Эковолга». В результате удерживающие плавучее сооружение крепления разрушились, судно двинулось вниз по течению, где столкнулось с дебаркадером самарского филиала ЦСКА. Оба …
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16 апреля 2018, 10:40
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Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира
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30 августа 2017, 09:05
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Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях
В башкирском Салавате прошел турнир спортсменов-инвалидов всех категорий и первый этап Кубка России среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В числе 22 полученных наград самарских спортсменов 9 – золотых.
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8 ноября 2016, 06:38
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Тольяттинский пловец побил мировой рекорд
Пока в Рио-де-Жанейро без участия российских спортсменов идут Паралимпийские игры, в Подмосковье отлученные от главного соревнования в жизни атлеты проводят свою открытую Паралимпиаду. Тольяттинский пловец Сергей Сухарев завоевал на ней для Самарской области первую золотую медаль.
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9 сентября 2016, 09:46
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В Самаре проходит благотворительный марафон "Добрый бег"
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17 апреля 2016, 12:28
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В Самаре в бассейне ЦСК ВВС скончался 77-летний пловец
Смерть пожилого мужчины констатировали сотрудники скорой помощи. Это произошло 4 февраля. По словам спасателя крытого бассейна ЦСК ВВС на Волжском проспекте, 77-летний пловец выбрался из воды около 11:30, было видно, что ему плохо, сообщает «Волга-Ньюс», ссылаясь на следователя Ленинского …
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5 февраля 2015, 11:28
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Из-за повреждения теплопровода бассейн и гостиница на Волжском проспекте отапливаются по резервной схеме
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6 марта 2014, 04:39