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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

В субботу, 9 марта, в областную столицу приедет поезд с изъятыми у незаконных вооруженных формирований в Сирии трофеями. На самарском вокзале состав будет в 11:00, в Самаре он задержится на два часа. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, акция «Сирийский перелом» 
28 февраля 2019, 01:24
Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. 
28 февраля 2019, 12:22
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, 

28 февраля 2019, 10:34
Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз

В ночь с 25 на 26 февраля в Сызранском районе области произошло нападение на таксиста. В селе Уваровка трое злоумышленников избили 28-летнего водителя, выбросили его на мороз и угнали машину. Правда, судя по всему, далеко уехать преступникам не удалось. Украденную 
27 февраля 2019, 03:35
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

Полицейские ищут в областной столице 40-летнего мужчину — Виктора Берняева, который 21 февраля вышел из дома в 4 квартале поселка Красная Глинка и до сих пор не вернулся домой. С родными он не связывался, хотя ранее он всегда предупреждал близких, 
27 февраля 2019, 10:48
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что 
26 февраля 2019, 11:35
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Рухнувшую крышу перехода около Кировского вещевого рынка в Самаре пока не отремонтировали. Возможно, сооружение хотят привести в порядок в теплое время года, когда не придется опасаться осадков. Напомним, что крыша перехода, который располагается вдоль железной дороги, упала под тяжестью снега 
24 февраля 2019, 08:39
Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция занялась поисками необычной «потеряшки». 16 февраля стало известно о том, что у жителя района Остер Линдет в Южном Ютланде сбежал домашний кенгуру. Правоохранители просят местных жителей, встретивших животное, сообщить о нем компетентным органам. Это точно будет именно сбежавший 
18 февраля 2019, 01:49
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти

В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.

 Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.

Подозреваемый был 

19 апреля 2018, 07:08
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

31-летний житель Оренбуржья разместил объявление в тематических журналах о покупке дизельного топлива. 
14 февраля 2018, 12:26
В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении 27-летнего жителя Волжского района Самарской области.

По данным полиции, в августе прошлого года на сотовый телефон обвиняемого ошибочно поступило SMS-сообщение от банка с уведомлением о подключении к его телефону услуги «Мобильный банк». 

26 мая 2014, 10:32
Осудят тольяттинского мошенника, вымогавшего золото и деньги за мнимые ДТП

Осудят тольяттинского мошенника, вымогавшего золото и деньги за мнимые ДТП

Мужчина по ночам звонил жителям Автограда и, представляясь сыном абонента, сообщал, что попал в беду.

Прокуратурой Комсомольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Бельского, который обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

По версии следствия, в течение 

13 июня 2013, 11:41
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