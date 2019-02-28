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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии
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28 февраля 2019, 01:24
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Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»
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28 февраля 2019, 12:22
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, …
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28 февраля 2019, 10:34
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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день
В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения …
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27 февраля 2019, 11:26
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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В Самарской области трое налетчиков избили таксиста и выбросили на мороз
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27 февраля 2019, 03:35
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди
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27 февраля 2019, 10:48
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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
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27 февраля 2019, 09:04
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«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция
В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что …
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26 февраля 2019, 11:35
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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения
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24 февраля 2019, 08:39
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру
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18 февраля 2019, 01:49
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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Мошенника, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей, ищут в Тольятти
В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.
Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.
Подозреваемый был …
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19 апреля 2018, 07:08
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Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей
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14 февраля 2018, 12:26
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В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей
Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении 27-летнего жителя Волжского района Самарской области.
По данным полиции, в августе прошлого года на сотовый телефон обвиняемого ошибочно поступило SMS-сообщение от банка с уведомлением о подключении к его телефону услуги «Мобильный банк». …
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26 мая 2014, 10:32
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Осудят тольяттинского мошенника, вымогавшего золото и деньги за мнимые ДТП
Мужчина по ночам звонил жителям Автограда и, представляясь сыном абонента, сообщал, что попал в беду.
Прокуратурой Комсомольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Бельского, который обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».
По версии следствия, в течение …
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13 июня 2013, 11:41
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