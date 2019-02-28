В Тольятти ищут мужчину, который обокрал пенсионерку. Он был в гостях у 57-летней женщины в конце марта. Воспользовавшись доверием своей жертвы, злоумышленник похитил 500 тысяч рублей.

Приметы подозреваемого: на вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.

Подозреваемый был …