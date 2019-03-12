12
40
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют 
12 марта 2019, 12:38
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой

В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения 
12 марта 2019, 07:54
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» 
7 марта 2019, 08:42
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх