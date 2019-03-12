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Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта
В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют …
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12 марта 2019, 12:38
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В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
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12 марта 2019, 11:17
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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В Самаре из-за коммунальной аварии частично перекрыли движение на Ново-Садовой
В понедельник вечером, 11 марта, в областной столице изменили движение транспорта по улице Ново-Садовой. С 18:00 и до завершения работ частично перекрыто движение автомобилей по направлению в центр города. Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, ограничения …
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12 марта 2019, 07:54
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав
Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» …
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7 марта 2019, 08:42
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Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
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6 марта 2019, 09:32
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
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5 марта 2019, 09:31
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Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
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5 марта 2019, 01:39
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля
Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ …
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12 февраля 2019, 05:22
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По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
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5 февраля 2019, 05:47
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