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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
28 февраля 2019, 03:26
В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, машина такси наехала на препятствие - врезалась в дерево. Возможно, автомобиль протаранил его после столкновения с другой 
28 февраля 2019, 02:54
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, 

28 февраля 2019, 10:34
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. 
25 февраля 2019, 02:34
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Рухнувшую крышу перехода около Кировского вещевого рынка в Самаре пока не отремонтировали. Возможно, сооружение хотят привести в порядок в теплое время года, когда не придется опасаться осадков. Напомним, что крыша перехода, который располагается вдоль железной дороги, упала под тяжестью снега 
24 февраля 2019, 08:39
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
В Самаре 6-летняя девочка попала в больницу после нападения белки

В Самаре 6-летняя девочка попала в больницу после нападения белки

Самарские медики сообщили о случае нападения белки на ребенка. Инцидент произошел в минувший четверг, 13 августа. На «скорой» пострадавшую 6-летнюю девочку, которую укусил грызун, увезли в больницу.

Также были зафиксированы случаи укусов змей. Пострадали 78-летняя пенсионерка и 54-летний мужчина. 
17 августа 2015, 03:55
Пьяная белка устроила погром в частном английском клубе

Пьяная белка устроила погром в частном английском клубе "Ханиборн"

Животное пролезло в частный железнодорожный клуб "Ханиборн" (г. Ившем) и причинило ущерб на 300 фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Telegraph.

Белка очень хотела пить. Она добралась до крана с пивом и сумела его открыть. "Утолила жажду", но 
17 июля 2015, 02:07
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