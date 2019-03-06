2
20
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

В четверг, 7 марта, самарцев просят быть особенно осторожными - после оттепели столбик термометра сразу опустится до - 11 градусов. Как сообщили в «Приволжском УГМС», в четверг ночью в регионе ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель и сильная гололедица, 
6 марта 2019, 01:56
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани задержали в поезде 31-летнего жителя Оренбургской области, который ехал в столицу на заработки. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте проверяли поезд «Орск — Москва» и заметили, что один из пассажиров слишком нервничает. При досмотре у него нашли 
6 марта 2019, 09:45
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители

Двое автомобилистов получили травмы в ДТП в Тольятти. В понедельник, 4 марта, 25-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» по улице Кирова в направлении Ломоносова. В какой-то момент его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с ВАЗ-2104 с 33-летним 
5 марта 2019, 04:53
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

Во вторник, 5 марта, стало известно о частичном обрушении металлической крыши склада ангарного типа на площади около 450 кв. м (общая площадь — 900 квадратов) на улице Курортной в Сызрани. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате происшествия никто не 
5 марта 2019, 02:00
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль 
5 марта 2019, 10:49
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. 

- В результате столкновения в больницу обратился 
5 марта 2019, 10:11
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека

В крупной аварии на 15 километре обводной дороги Самары в Кинельском районе пострадали три человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Туда выезжали 7 человек и две единицы техники. Выяснилось, что в 
4 марта 2019, 11:16
В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками

В понедельник, 4 марта, рано утром в Самарской области произошла крупная авария в Кинельском районе. 

- Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств аварии в Кинельском районе, - сообщили корреспонденту «ТЕРРЫ» в ГУ МВД по Самарской области. - Механические повреждения получили три 
4 марта 2019, 10:59
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

Перед судом в Сызрани предстал молодой человек, который обвинялся в краже. По версии следствия, студент Сызранского политехнического колледжа проник в легковушку «Лада Калина» и нашел забытую в бардачке чужую мужскую сумку. Он «захватил» ее вместе со всем содержимым — кошельком, 
4 марта 2019, 08:52
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх