|
«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
|
6 марта 2019, 01:56
|
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
|
6 марта 2019, 01:05
|
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
|
6 марта 2019, 12:44
|
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
|
6 марта 2019, 12:06
|
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
|
6 марта 2019, 11:50
|
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД
|
6 марта 2019, 09:45
|
В Тольятти столкнулись «Гранта» и «четверка»: травмированы водители
|
5 марта 2019, 04:53
|
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
|
5 марта 2019, 02:00
|
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе
В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль …
|
5 марта 2019, 10:49
|
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси
|
5 марта 2019, 10:11
|
В ДТП с вахтовым автобусом и двумя легковушками пострадали три человека
|
4 марта 2019, 11:16
|
В Самарской области пассажирский автобус улетел в кювет после столкновения с двумя легковушками
|
4 марта 2019, 10:59
|
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
|
4 марта 2019, 09:35
|
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей
|
4 марта 2019, 08:52
|
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с
Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.
Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть …
|
1 марта 2019, 09:10
|
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
|
25 февраля 2019, 05:45
Мы Вам перезвоним!