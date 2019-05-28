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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с 
27 мая 2019, 06:53
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей

Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей: сообщения от местных жителей поступают практически каждый день. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, это связано с тем, что птенцы «становятся на крыло» и часто оказываются на земле. Вороны 
23 мая 2019, 12:57
В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

Во вторник вечером, 21 мая, в Самаре горели сараи на улице Печерской в Октябрьском районе. Сигнал о пожаре поступил в 17:25. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

- В тушении участвовали 37 человек и 
22 мая 2019, 08:20
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла

В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла

Утро понедельника, 20 мая, не очень удачно началось для одного из самарских водителей - его белая иномарка Volkswagen угодила колесом в открытый колодец на дорожной части на улице Карбышева, неподалеку от корпуса Самарского государственного социально-педагогического университета. По словам очевидцев, 
20 мая 2019, 11:17
В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины

В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины

Накануне, 15 мая, из реки Самара в районе Южного моста достали на берег тело всплывшего мужчины — его заметили очевидцы, которые и сообщили о случившемся. По всей видимости, этому человеку было около 35 лет. Сотрудники чрезвычайной службы передали труп полицейским, 
16 мая 2019, 04:43
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

Стало известно, что в Сызрани началась доследственная проверка случая, когда на маленького мальчика напала собака. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Напомним, что в выходные на шестилетнего мальчика, который гулял со своей мамой, набросилась собака, похожая на 
26 ноября 2018, 05:04
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

В Сызрани собака напала на ребенка: пострадавший госпитализирован. В воскресенье, 25 ноября, мальчик гулял с мамой около рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. Внезапно похожий на алабая пес вцепился шестилетнему ребенку в лицо. По словам очевидцев, животное от мальчика 
26 ноября 2018, 09:49
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.

Умершая женщина считала своего питомца главным любимым 
19 января 2018, 11:32
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