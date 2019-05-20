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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения

В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения

В Похвистнево произошла серьезная дорожная авария: легковушка протаранила гараж, водитель попал в больницу. По предварительным данным, в среду, 22 мая, автомобиль KIA ехал по улице Суходольной. Внезапно шоферу стало плохо, возможно, произошел сердечный приступ и он на скорости протаранил «Лада 
22 мая 2019, 12:25
В Самаре Chevrolet Aveo «намотало» на столб после ДТП

В Самаре Chevrolet Aveo «намотало» на столб после ДТП

Во вторник, 21 мая, в Самаре произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной. По словам очевидцев, столкнулись две иномарки Chevrolet Aveo, одну из которых от удара «намотало» на столб. На месте ДТП собралась толпа. В деталях аварии 
22 мая 2019, 11:08
В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях

В Самаре произошло ДТП с двумя пострадавшими. Примерно в 08:13 24-летний водитель на «Мицубиси Лансер» двигался по улице Красноармейской в сторону Спортивной. На одном из участков мужчина нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути встречного направления. Там легковушка врезалась в «Шевроле 

21 мая 2019, 02:23
В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1

В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1

Во вторник, 21 мая, в Самаре служба безопасности «Самарских коммунальных систем» поймала злоумышленника, короткого подозревают в попытке еще раз слить мазут в районе насосно-фильтровальной станции № 1.
 
- Сегодня службой безопасности «Самарских коммунальных систем» при попытке повторного слива мазута на 
21 мая 2019, 11:07
Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию

Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию

В понедельник, 20 мая, глава Октябрьского района Александр Кузнецов сообщил, что в ливневую канализацию в районе НФС-1 сбросили мазут. Ранее жители 5-ой Просеки жители рассказали, как в Волгу с труб, идущих к НФС идет жидкость, похожая на мазут. На место 
20 мая 2019, 09:48
В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч 
17 мая 2019, 04:15
«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

Жители Самары опять обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии чемпионата мира по футболу. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто героически, вопреки всему борется за жизнь.
 
«Не все туи на Московском шоссе погибли. 
9 мая 2019, 12:08
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате 

8 мая 2019, 10:13
В Самаре водитель «Весты» сбил на «зебре» 16-летнюю девочку

В Самаре водитель «Весты» сбил на «зебре» 16-летнюю девочку

6 мая в Самаре произошло ДТП с участием ребенка. 61-летний водитель «Лады Весты» ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Советской Армии. Поворачивая на улицу XXII Партсъезда, водитель не пропустил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. В итоге она оказалась под 

7 мая 2019, 02:16
Пьяный водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Самаре

Пьяный водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Самаре

В ночь на 6 мая в Самаре произошло крупное ДТП. На Московском шоссе в районе жилого комплекса «Новая Самара» столкнулись пять машин. По данным progorodsamara.ru, инцидент спровоцировал пьяный водитель «Пежо-408». Он превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью». От удара 
6 мая 2019, 12:28
На Московском шоссе в Самаре опрокинулся кроссовер

На Московском шоссе в Самаре опрокинулся кроссовер

Во вторник, 30 апреля, в Самаре произошла авария на пересечении улиц Дачной и Московского шоссе, неподалеку от ТЦ «Аквариум». Как сообщили очевидцы в паблике «Самара ДТП», по предварительным данным водитель «Мазды» совершал манёвр перестроения в левую полосу, где столкнулся 
30 апреля 2019, 12:52
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