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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой
В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». …
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22 мая 2019, 04:16
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В Похвистнево водителю стало плохо: после ДТП иномарка протаранила гараж и снесла ограждения
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22 мая 2019, 12:25
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В Самаре Chevrolet Aveo «намотало» на столб после ДТП
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22 мая 2019, 11:08
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В Самаре две иномарки столкнулись на трамвайных путях
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21 мая 2019, 02:23
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В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1
Во вторник, 21 мая, в Самаре служба безопасности «Самарских коммунальных систем» поймала злоумышленника, короткого подозревают в попытке еще раз слить мазут в районе насосно-фильтровальной станции № 1.
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21 мая 2019, 11:07
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Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию
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20 мая 2019, 09:48
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги
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9 мая 2019, 12:08
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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти
В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате …
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8 мая 2019, 10:13
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В Самаре водитель «Весты» сбил на «зебре» 16-летнюю девочку
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7 мая 2019, 02:16
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Пьяный водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Самаре
В ночь на 6 мая в Самаре произошло крупное ДТП. На Московском шоссе в районе жилого комплекса «Новая Самара» столкнулись пять машин. По данным progorodsamara.ru, инцидент спровоцировал пьяный водитель «Пежо-408». Он превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью». От удара …
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6 мая 2019, 12:28
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На Московском шоссе в Самаре опрокинулся кроссовер
Во вторник, 30 апреля, в Самаре произошла авария на пересечении улиц Дачной и Московского шоссе, неподалеку от ТЦ «Аквариум». Как сообщили очевидцы в паблике «Самара ДТП», по предварительным данным водитель «Мазды» совершал манёвр перестроения в левую полосу, где столкнулся …
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30 апреля 2019, 12:52
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