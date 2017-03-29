В Самаре представили официальный презентационный видеоклип, в котором столица губернии выступает в качестве организатора ЧМ-2018. Авторы ролика стремились показать красоту Самары во всем ее многообразии - историческую самобытность, архитектуру, культурный и научный потенциал города, его роль в жизни страны и перспективы развития.
«Шикарный ролик. У меня слезы потекли. Гордость берет за то, что мы живем в таком замечательном городе. Вокруг нас такая красота. Самара такая красивая, у нее столько много интересных мест. У нее столько много исторических мест и событий. Посмотрев этот ролик, мне лично захотелось бы сюда приехать», - поделился своими впечатлениями Сергей Войтенко, посол Самары на ЧМ-2018.
Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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