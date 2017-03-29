Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом» … В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все