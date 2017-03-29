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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все 
29 марта 2017, 04:50
Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

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24 марта 2017, 03:04
Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Задержание похитивших самарского бизнесмена бандитов сняли на видео

Полицейские опубликовали видео задержания мужчин, подозреваемых в похищении самарского бизнесмена. Преступление было совершено в Самаре 10 марта.

Как уже сообщала «ТЕРРА», бандиты похитили 51-летнего директора самарской фирмы прямо из кафе на улице Партизанской. В полицию обратился старший брат 
24 марта 2017, 11:56
Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

Видео в соцсетях: «В Самаре столбом бьет вода в проезжающие автомобили»

В самарском паблике появилось видео коммунальной аварии. По словам очевидца, инцидент произошел в Ленинском районе Самары, по адресу улица Владимирская, 46а.

«Столбом бьет вода в припаркованные и проезжающие автомобили», - сообщил пользователь, опубликовавший видео.

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17 марта 2017, 02:48
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