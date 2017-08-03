|
Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей
История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по …
|
3 августа 2017, 06:02
|
В Самаре перекроют еще одну дорогу
|
3 августа 2017, 10:08
|
Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет
|
2 августа 2017, 02:17
|
Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»
|
2 августа 2017, 07:09
|
Самарские дороги продолжает лихорадить
|
1 августа 2017, 08:04
|
В Самаре насмерть сбили ребенка
В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение …
|
31 июля 2017, 03:08
|
Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия
Самарец Александр Карягин опубликовал новое видео, снятое с воздуха над тоннелем, построенным на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Напомним, его планируют открыть к первому сентября. После окончания всех работ на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе снова должны установить …
|
28 июля 2017, 11:05
|
Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе
|
26 июля 2017, 11:30
|
По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?
|
25 июля 2017, 12:46
|
Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк
|
25 июля 2017, 07:00