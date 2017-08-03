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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей

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3 августа 2017, 06:02
В Самаре перекроют еще одну дорогу

В Самаре перекроют еще одну дорогу

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Проезд будет ограничен с 9 часов утра до 15:00 по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» - 

3 августа 2017, 10:08
Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Борьба хомяков за место “под солнцем” рассмешила весь интернет

Большую популярность в Сети набирает видео, выложенное в Twitter пользователем с ником @_missmiranduh. В смешном ролике, на котором один из хомяков попал в курьезную ситуацию, можно увидеть, что жизнь братьев наших меньших также полна опасностей.

На видео два хомяка пытаются раскрутить 

2 августа 2017, 02:17
Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

Появилось видео «мертвой пробки» на кольце у рынка «Шапито»

В среду, 2 августа, в социальных сетях появилось видео «мертвой пробки», которую сняли в Самаре у рынка «Шапито» (он расположен возле кольца улиц Димитрова и Молодежной). По словам автора поста, чтобы развернуться, автомобилистам пришлось простоять на кольце час.

«Это нормально? Час 

2 августа 2017, 07:09
Самарские дороги продолжает лихорадить

Самарские дороги продолжает лихорадить

В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.

1 августа 2017, 08:04
В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре насмерть сбили ребенка

В Самаре 10-летняя девочка погибла под колесами внедорожника «УАЗ». Трагедия произошла  на проспекте Масленникова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Водитель пытался избежать столкновения, тормозной путь составил около10 метров. Однако смерть ребенка наступила мгновенно. ГИБДД блокировало движение 
31 июля 2017, 03:08
Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия

Видео: как выглядит второй тоннель на Московском шоссе за месяц до открытия

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28 июля 2017, 11:05
Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

Видео: в кого превратились самарские водители после новых ограничений на Московском шоссе

В среду, 26 июля, в Самаре изменилась схема движения через участок Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую кольцевую развязку. Напомним, теперь движение по направлению «в город» стало односторонним на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской. В 
26 июля 2017, 11:30
По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

В ближайший год, оставшийся до ЧМ-2018, трамваи, пожалуй, будут единственным видом транспорта, на котором без проблем  можно будет добраться из одной части города в другую. Несмотря на то, что к сентябрю в Самаре откроют движение на развязках в районе пересечения 
25 июля 2017, 12:46
Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

В среду, 26 июля, в Самаре перекроют половину дороги на Московском шоссе по направлению «из города» - на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Напомним, там начнется следующий этап строительства кольцевой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. До 

25 июля 2017, 07:00
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