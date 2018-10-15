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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому 
15 октября 2018, 01:37
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили

К полицейским обратилась 35-летняя жительница областной столицы. Она рассказала, что знакомый мужа похитил у нее 42 тысячи рублей. Оказалось, что в день «икс» благоверный женщины распивал спиртное в компании своего приятеля. Когда у них закончились деньги, то они пришли домой 
15 октября 2018, 11:25
Игроков «Крыльев Советов», задержанных за пьяное вождение, могут и уволить

Игроков «Крыльев Советов», задержанных за пьяное вождение, могут и уволить

Игроков «Крыльев Советов», которых задержали за езду в нетрезвом виде, может ждать суровое наказание. По словам председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина, юристы должны определить степень их вины и вынести решение.
 
- Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно 
15 октября 2018, 09:19
Нефутбольный дубль: еще одного игрока

Нефутбольный дубль: еще одного игрока "Крыльев Советов" задержали за рулем в состоянии измененного сознания

Этот уик-энд выдался богатым на околофутбольные скандалы. В воскресенье утром, 14 октября, по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали еще одного игрока самарской команды «Крылья Советов» - Георгия Тигиева. Как сообщают активисты «Ночного патруля», при освидетельствовании 
14 октября 2018, 08:56
В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

С пятницы, 12 октября, стартовала продажа билетов на матч 12-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом». Игра пройдет 29 октября на стадионе «Самара Арена» в 19:00. Цены на билеты начинаются от 400 рублей.

Купить их можно 
12 октября 2018, 10:54
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
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