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В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год
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28 ноября 2017, 03:48
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В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях
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3 ноября 2017, 12:15
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У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона
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24 октября 2017, 12:22
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В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены
В Самаре предлагают значительно увеличить штрафы за рисунки на стенах зданий, отремонтированных к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Документ предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей и изображений на стены домов и в подъездах, а …
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18 октября 2017, 08:02
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В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России
Экс-депутат самарской гордумы Роман Степаненко сообщил в Фейсбуке, что стал чемпионом России 2017 года по ралли-кроссу. Теперь уже двукратным. "Неисчерпаемые слова благодарности людям, которые со мной работали и которые меня поддерживали весь этот сезон! Без вас это было бы …
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26 сентября 2017, 09:49
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Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег
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23 июня 2017, 02:45
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Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию
Депутату Госдумы из Самарской области Михаилу Дегтяреву отказали во въезде в Германию. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи накануне собирался участвовать во встрече россиийской парламентской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета. Пять депутатов Госдумы были …
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10 марта 2017, 12:50
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Депутат Красноярского района стал фигурантом уголовного дела
Речь идет о депутате Егоре Важове. Дело возбуждено следственным комитетом региона по статье «растрата». По версии следствия, в 2014-ом и 2015-ом годах некоммерческая организация, которую возглавляет народный избранник, получила бюджетные субсидии и заключила три фиктивных договора на общую сумму более …
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4 октября 2016, 07:14